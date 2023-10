Primer debate a nuevo proyecto minero

La Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional reanudará hoy la discusión, en primer debate, del proyecto que adopta el contrato de concesión entre el Estado y Minera Panamá

El diputado presidente de la comisión, Roberto Ábrego, informó que, luego de haber sido enviado nuevamente el contrato a la Asamblea Nacional con las recomendaciones hechas al Ejecutivo, se tiene previsto iniciar su discusión, en primer debate.

Aseguró que han cumplido con la posición de las comunidades en los puntos que les afectan, entre los cuales están la eliminación de la cláusula que permitía a Minera Panamá solicitar restricciones al espacio aéreo y la expropiación de tierras.

Aclaró que Minera Panamá sólo puede explorar, extraer y explotar cobre y sus minerales asociados, en el área de concesión, en los distritos de Donoso y Omar Torrijos.

En cuanto a la identidad de beneficiarios finales, se elimina el derecho de Minera Panamá de solicitar al Estado clasificar la identidad de beneficiarios finales de acceso restringido; en cambio, se establece que esta información estará sujeta a la ley general de Panamá.

En tanto, el director de Ingresos, Publio De Gracia pidió no politizar el debate del contrato minero y enfocarse en los beneficios para el país.

El director de Ingresos señaló que no se debería "contaminar la discusión con estas retóricas", enfatizando que el debate se está llevando a cabo en beneficio del país, en su conjunto y no de un gobierno en particular.

