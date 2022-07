Propuesta del Gobierno sobre canasta básica no llena expectativas

Panamá- El listado de 17 productos propuestos por la Comisión Técnica designada por el Ejecutivo para ser incluidos en el control de precios no ha llenado las expectativas de los originarios que participan en la Mesa Única del Diálogo por Panamá, según dio a conocer Luis Marcucci, dirigente indígena.

Según Marcucci, él no entiende por qué el Gobierno está proponiendo incluir artículos de cuidado y aseo personal si lo que el pueblo quiere es una rebaja en la canasta básica de alimentos, "¿con qué objetivo, de dilatar la situación?".

Explicó que la población está desesperada, ansiosa y desean respuestas urgentes, y aunque la iglesia católica está cumpliendo su papel de mediador, el Gobierno no está dando una solución breve y con prontitud.

Por su parte, Maribel Gordón, representante sindical, quien también forma parte de la mesa de diálogo que se mantiene reunida en la sede del Seminario Cristo Redentor en Penonomé, provincia de Coclé, explicó que el Gobierno tiene que cumplir con el derecho constitucional de resguardar los intereses de las mayorías.

Sustentó que se está solicitando claridad en cuanto al precio y el ahorro real que implica incluir en la lista de control de precios los 17 productos propuestos por la Comisión Técnica del Ejecutivo, ya que desde su punto de vista no es saludable solo dar un listado que incluya artículos que no son de la canasta básica de alimentos.

Detalló que lo que están planteando es que se diminuyan y congelen los precios de los productos de la canasta básica de alimentos ampliada, "que sea una sola canasta".

Alegó que con base en los cálculos que se han hecho, el margen no corresponde a la pérdida del poder adquisito que actualmente hay "que es del 30%".

En tanto, el Arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, sustentó que la mesa del diálogo continúa, pese a que haya intereses de que la misma no surja, por lo que hizo un llamado al diálogo "porque no hay otro instrumento que el diálogo para buscar soluciones y avanzar, porque lo perfecto no existe".

Hoy la Comisión Técnica designada por el Ejecutivo propuso incluir en la lista de control de precios un total de 17 productos nuevos entre los que se encuentran las cremas, hojuelas de maíz (cereal), pan, productos de panaderías, harina de trigo, preparaciones en conservas de pescado, aceite de soya, aceite vegetal, café y el azúcar marca IMA, los cuales serán vendidos en diferentes comercios, el papel higiénico, pasta de dientes, desodorante, jabón de baño, las toallas sanitarias y cloro.

