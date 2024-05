Hombre se operó más de 30 veces para parecerse a Ricky Martin

Viral se ha vuelto un joven llamado Francisco Ibáñez, por haberse realizado más de 30 operaciones para parecerse a Ricky Martin.

Francisco es conocido como ‘Fran Marino’, un hombre al que su fanatismo por Ricky Martin lo ha llevado a realizarse unas 30 cirugías, buscando parecerse al cantante.

Al parecer, todo se dio cuando cansado de las burlas que recibía por su físico y buscando aceptación, iniciara una serie de intervenciones en su cuerpo y cara, con el que no solo bajó de peso, sino con el que terminó cambiando su aspecto.

“Tuve una infancia muy disfuncional donde encontré refugio en la comida”, mencionó el hombre al programa Primer Impacto.

Según reveló, en su momento llegó pesar hasta 440 kilos y fue así que como comenzó el acoso hacia él, lo que lo llevó a iniciar con las intervenciones estéticas.

Fue tal el problema que tuvo, que llegó a sentirse como un monstruo, por lo que terminó en el programa televisivo ‘Cuestión de peso’, donde logró bajar varios kilos, iniciando así con las cirugías que lo ayudarían a parecerse a Martín.

“Ricky es mi obsesión, mi sueño (... )¿Quién es la persona que todo el mundo ama?, ¿quién es que a todo el mundo le gusta, hombres, mujeres? Y dije, Ricky Martin”, expresó el hombre cuando se le indagó por el artista.

El joven indicó que se ha hecho tres operaciones en el mentón, modificaciones en los pómulos, cuatro en la nariz, lifting en el cuello, liposucción en la papada, tres en el tórax, aumento de glúteos y uso recurrente de bótox en los labios.

Sobre su cambio, Ibáñez indicó que “No siento la mitad de mi cara, no siento mi nariz, no siento mentón. Cuando tomo champagne a veces tengo que hacerlo con ayuda de una servilleta porque se me vuelca (...) Tengo silicona en los labios, en los pómulos, en las cejas, todo eso hay que sacarlo de a poco con tratamientos”.

