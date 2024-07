Proyecto de ley busca eliminar acuerdos de pena para violadores

El avance en la elaboración de un proyecto de ley tiene como objetivo eliminar los acuerdos de pena para agresores sexuales y violadores, informó la ministra de la Mujer, Niurka Palacio.

En una reunión inicial con abogados, equipo jurídico y organizaciones de derechos de la niñez y de la mujer, se acordó trabajar en un documento que pase por el escrutinio público y pueda convertirse en ley.

Palacio destacó la preocupante cantidad de denuncias de violencia sexual reportadas a nivel nacional, según cifras del Ministerio Público que registran cerca de 2,622 casos de enero a mayo. Subrayó la necesidad de combatir la cultura de impunidad que permite abusos sin consecuencias significativas.

El proyecto se centra específicamente en delitos con agravantes. "En el caso de los subrogados penales, buscamos eliminar los depósitos domiciliarios, hospitalarios y acuerdos de pena por resarcimientos del daño. No se puede compensar una afectación que perdura toda la vida. No estamos en contra de los acuerdos de pena en general, pero para estos delitos no deben ser permitidos", enfatizó la ministra.

Suky Yard de la Fundación Vida Mujer no descartó la resistencia de algunos abogados y miembros del Ministerio Público frente a la eliminación de los acuerdos de pena. "Los opositores argumentarán que se revictimiza a la víctima y que los acuerdos de pena son parte de los procedimientos establecidos", indicó Yard, anticipando posibles debates.

Javier Ordinola, abogado y asesor de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, respaldó la iniciativa de Palacio como un paso hacia la justicia.

"Es crucial lo que ha propuesto la ministra porque cuando un proyecto de ley ingresa al pleno de la asamblea, se envía a la Comisión respectiva. Este proceso permitirá consultas y debates que mejorarán significativamente el proyecto antes de su primer debate", comentó Ordinola.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio