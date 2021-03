Quedó aprobado el nuevo ordenamiento territorial

Con 20 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, el pleno del Consejo Municipal de Panamá aprobó el Plan Local de Ordenamiento Territorial (POT) del distrito capital.

La comisión de Vivienda del Concejo ya había aprobado la semana pasada el POT, propuesta que fue presentada por el alcalde José Luis Fábrega.

La alcaldía alega que mediante el PLOT se busca ordenar el territorio del distrito de Panamá logrando la justa relación entre la legislación, acciones urbanísticas y el bienestar de la ciudadanía en general.

Se alega que se respetan todas las zonas que albergan la biodiversidad marina, además de proponer criterios para estabilizar las zonas costeras, protegiendo el suelo de la erosión, contribuyendo con el amortiguamiento de las posibles áreas de inundaciones.

El representante de Bella Vista, Ricky Domínguez votó en contra y aclaró que no se trata de politizar, sino que exige consulta ciudadana y que no se aprueben cosas de apuro.

El representante de San Francisco, Carlos Pérez Herrera, desmintió a su homólogo de Bella Vista, alegando que con la nueva administración se reunieron más de 70 veces para hablar del tema del Plan de Ordenamiento Territorial. En el 2017 fue aprobada una licitación al Consorcio y esa misma empresa ha dado continuidad al proyecto de la ciudad de Panamá.

Arremetió contra la exvice Raisa Banfield y la desmintió, "ella dijo que el Plan Territorial de San Francisco ha sido derogado y no es cierto, eso no está en el proyecto que se aprobó hoy. También negó que se afectara la ley de la protección de la Cuenca del Canal de Panamá... eso es totalmente falso".

También dijo que Banfield mintió al decir que la zonificación de San Francisco se había aumentado,"si se aumentó a los mil hectáreas en general a toda la ciudad, pero la Alcaldía Blandón-Banfield cometieron la canallada con el corregimiento de San Francisco de dejar la densidad abierta".

"Lamento que en la reunión de la Comisión de Vivienda algunos concejales llevaron personas y se entrometieron al pleno, irrumpieron el pleno, se sentaron en nuestro puesto, abrieron los micrófonos, a obligar a que no se diera la discusión, y por eso el presidente de la Comisión tuvo que llamar a votación, porque no se van a salir con la suya de que a la brava se apruebe o no un proyecto" expresó Pérez Herrera.

El presidente de la Comisión de Vivienda, el representante de Betania, Abdiel Sandoya, indicó que el proyecto aprobado será un instrumento de planificación estratégica para un mejor uso, ocupación y manejo de suelo en función de los objetivos sociales, económicos, urbanísticos que procuren un mejor desarrollo humano sostenible.

Simultáneamente, un grupo de ciudadanos protestaba con pancartas y coreando consignas, afuera del Consejo Municipal rechazando las modificaciones aprobadas en el POT.