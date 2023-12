Radiografía a Casación de New Business

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no ha reportado si luego del reparto del caso del mamotreto New Business, se fijó en lista la casación por ocho días hábiles, tal como ordena el artículo 2439 del Código Judicial, ya que antes y durante este plazo, no se puede emitir ninguna decisión sobre la admisibilidad.

La magistrada sustanciadora Ariadne Maribel García Angulo, en base al artículo 2440 del Código Judicial, también puede ordenar que en un plazo de cinco días hábiles los abogados que presentaron las casaciones, hagan las correcciones a los defectos de forma que se hayan encontrado.

La decisión será acerca de cinco recursos de casación diferentes e individuales contra la decisión que confirmó la condena en el mamotreto de New Business.

La magistrada herrerana Aridne García, quien logró su maestría en Derecho Penal en Managua, Nicaragua, tiene como su suplente al magistrado Manuel Antonio Mata Avendaño.

Mata Avendaño, como magistrado del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales de Panamá, entregó a la defensa del candidato presidencial Ricardo Martinelli y otros procesados en el caso New Business, un expediente digital incompleto, algo que afecta el desarrollo del recurso de casación.

Las sospechosas decisiones de magistrados

El suplente de Ariadne García en el mamotreto de New Business concedió plazos simultáneos para la casación que debían presentar Martinelli y 4 personas más, pero ese mismo día en otra casación otorgó los 15 días, pero individuales para cada imputado, lo cual es una obvia violación a las garantías fundamentales contenidas en la Constitución.

Pero además, otro integrante del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, el magistrado José Hoo Justiniani confirmó un sobreseimiento definitivo por lo de la Ciudad Hospitalaria afirmando que nunca hubo delito, pero luego el propio Hoo sostiene en el mamotreto de New Business, que lo de la Ciudad Hospitalaria es delito precedente de blanqueo de capitales. Aparte de eso, el fiscal anticorrupción encargado de esa causa solicitó sobreseimiento provisional y tanto el Juzgado como el Tribunal Superior, dictaron sobreseimiento definitivo.

En el escrito de casación presentado por la defensa de Martinelli se advierten errores de apreciación de los testigos protegidos que serían Henri Kohen Mizrachi y Riccardo Francolini Arosemena, quienes no comparecieron a la audiencia a pesar de haber sido admitidos como testigos de la defensa para ser contrainterrogados.

También se advierte que Henri Mizrachi y Riccardo Francolini al ser imputados en el proceso, estaban impedidos de ser testigos protegidos.

Otro aspecto que se resalta es la declaración de Riccardo Francolini Arosemana, quien explicó que fue él quien en calidad de inversionista participó de la compraventa de EPASA, que consistía en una transacción legal, cuyos fondos aportados por él ascendían a $2.5 millones, los cuales eran el fruto lícito de otras inversiones realizadas a través de los años, suma que le correspondió aportar después de concretar las negociaciones con Henri Mizrachi como representante de la sociedad Meadows Investment Holding.

Ricardo Martinelli ha explicado que invirtió dinero de su pecunio personal para aportar en la compra de Epasa, la cual salió de un plazo fijo que tenía desde muchos años antes de ser presidente de Panamá.

La forzada condena por blanqueo de capitales en una operación legítima no incluyó reclamar responsabilidades a 14 bancos que se mencionan participaron -de una u otra forma- en la transacción de compra-venta del Grupo Epasa.

Los bancos de la transacción

Abril Arosemena, abogada de Iván Clare, quien fuera gerente de Financial Pacific (FP), mencionó en la audiencia New Business una lista de 14 bancos que recibieron, transfirieron y retuvieron fondos de la famosa ‘canasta’ utilizada para la compra del grupo de medios de comunicación.

Los bancos mencionados por la letrada fueron Banco General, Global Bank, Caja de Ahorros, Credicorp, Multibank, HSBC, BSI, Metrobank, Shenzhen Development Bank,Factor Global Inc., Capital Bank, Banesco, Bicsa y Banco Universal.

El Banco General y el Global Bank, fueron los que movieron más dinero en la transacción a través de cheques de gerencia.

El ex vicepresidente ejecutivo y exgerente general del Banco General, Juan Raúl Humbert y el vicepresidente asistente de cumplimiento, Hugo Villalobos, recibieron en diciembre de 2010 los $12.5 millones que aportó como préstamo Ricardo Martinelli, en la transacción para la compra de Epasa.

Los detalles de esa transacción las reveló el abogado Ricardo Chanis Correa durante la audiencia del caso New Business. Se trató de un cheque de gerencia proveniente del Global Bank y permitió liberar las acciones, ya que los vendedores: la Familia Arias, tenía una deuda por ese monto con el Banco General.

La directiva del Banco General la integran Raúl Alemán, Juan Raúl Humbert A, Juan Ramón Brenes Stanziola, Carlos Alberto Motta Fidanque, Ricardo Manuel Arango Jiménez, Álvaro Alfredo Arias Arias, Alberto Cecilio Motta Page ,Luis Carlos Motta Vallarino, Osvaldo Mouynes G, entre otros.

Global Bank tiene entre sus directivos a Jorge Enrique Vallarino Strunz, Félix Brandon Maduro García de Paredes, Bolívar Ernesto Vallarino Strunz. Mónica García de Paredes de Chapman, Jorge Enrique Vallarino Miranda, Ishak Salomón Bhiku Rawat, Jack Eskenazi Cohen, Alberto Raymond Dayan Btesh, Domingo Adolfo Díaz Strunz, Otto Oswald Wolfschoon Horna, Stephen Benedicto Wong Chung, Eddy René Pinilla, Alberto Alemán Zubieta, entre otros.

En la transacción brindaron sus servicios especializados las firmas de abogados Morgan & Morgan y Chanis Abogados y Consultores; la firma de CPA’s Deloitte y los bancos Global Bank y Banco General, explicaba Chanis.

De igual modo se hace referencia al testimonio del directivo de Epasa, Francisco Arias, quien reveló en la audiencia que Henri Mizrachi se le acercó indicando que representaba a un grupo de empresarios hebreos que tenían interés en comprar ese conglomerado de medios.

