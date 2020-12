Realizando Metas anuncia nuevas protestas en apoyo a Ricardo Martinelli

El secretario general del partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, anunció que para el próximo 20 de enero realizarán una protesta a la Presidencia de la República, esto con la intención de exigirle al presidente Laurentino Cortizo que ponga su casa en orden y le diga al vicepresidente José Gabriel Carrizo que se ponga a trabajar en los problemas del pueblo.

Camacho sostuvo en una conferencia de la Junta Directiva del partido Realizado Metas, que: ¨si no hay paz para el pueblo tampoco habrá paz para el gobierno¨, además, informó que después de esta protesta se iniciarán otras simultaneas en todas las provincias, cada dos días, y después, diariamente.

En sus declaraciones informa que el vicepresidente está más preocupado por sus aspiraciones políticas, que darle solución a los graves problemas de los panameños como lo son la salud, el desempleo, inseguridad y la educación.

"Con el silencio cómplice del gabinete de Cortizo, al meter nuevamente la política en las decisiones judiciales y lo hemos visto recientemente con la anulación de la sentencia de no culpable en favor de Ricardo Martinelli y con la manipulación descarada del calendario de nuevas audiencias del juicio oral, lamentablemente, con la complicidad de figuras del Órgano Judicial", destacó Camacho.

Por su parte, el vicepresidente del partido, Francisco Ameglio, cuestionó las decisiones desacertadas del gobierno que el lugar de tomar en cuenta a los diferentes sectores y gremios del país ha preferido tomar ¨malas decisiones.

Ameglio aseguró que el vicepresidente Carrizo ha desenfocado sus prioridades y no entiende que su primordial debe ser proteger la vida de las personas sin destruir la economía del país, además, que no se ha dado cuenta que él es el asesor de Cortizo, que se encuentra desaparecido de los medios y causa cuestionamientos al no comandar este barco.

La abogada y directiva de Realizando Metas, Dinoska Montalvo, denuncio la violación de las garantías de los ciudadanos y cómo se cercena la seguridad jurídica, esto "cuando sus gobernantes aupado por intereses económicos y por grupos políticos con intereses muy marcados, se atreven a tomar decisiones pasando por encima de la constitución y la ley¨.



"Hoy vemos que después de salir de un nefasto gobierno, de una era de 5 años de retraso con Varela, cuando pensamos que el país podría tener la oportunidad de ponerse de pie nuevamente y empezar ese proceso de reconstrucción, vemos como este gobierno interfiere para perseguir políticamente a una figura que viene siendo perseguida desde la época de Varela", denunció Montalvo.