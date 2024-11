Reanudan clases en Chiriquí y Veraguas, salvo excepciones

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que a partir de este lunes se reanudarán las clases presenciales en las provincias de Chiriquí y Veraguas, con algunas excepciones en áreas donde las condiciones aún no lo permiten.

En Chiriquí no se impartirán clases presenciales en los distritos de Boquete, Gualaca, Barú, Tierras Altas, Renacimiento y el corregimiento de Nuevo México, en Alanje. En estas zonas, el Meduca ha recomendado a los docentes continuar utilizando las modalidades de enseñanza a distancia para garantizar la continuidad del aprendizaje.

En la provincia de Veraguas, se mantendrán suspendidas las clases en Santa Fe, Calobre, Cañazas, Mariato y Las Palmas.

