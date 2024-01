¡Reapertura de agrotiendas del IMA. Chequea aquí lugares y horarios

El lunes 15, las 9 agrotiendas del IMA vuelven a abrir en todo el país, ofreciendo productos de la canasta básica a precios asequibles. Entre ellos, arroz de primera a 0.25 la libra, aceite, azúcar, café y más.

Ubicaciones clave:

San Miguelito: Mercado Periférico Municipal de Santa Librada.

Calidonia: Plaza Las Américas, piso 2.

Panamá: Mercado Municipal de Pacora.



En el interior:

Chiriquí: Mercado de la Cadena de Frío, de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Los Santos: Comunidad de Pueblo Nuevo, de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

Herrera: Mercado de Cadena de Frío, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Veraguas: Sede regional del IMA.

Coclé: Mercado Agrícola y Artesanal, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Coclé: Instalaciones del IMA en Penonomé.

Esta reapertura es parte de la estrategia del IMA para el 2024, que incluye fortalecer las existentes y abrir 5 tiendas más en Bugaba, Volcán, Arraiján, Colón y Panamá Norte. El compromiso es brindar acceso a productos de calidad a precios justos.

