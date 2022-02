Reclaman más cambios en el Gabinete

A pesar de que el presidente Laurentino Cortizo realizó cambios a su Gabinete recientemente, dichos ajustes no coinciden con la opinión de la ciudadanía sobre las jefaturas de los ministerios que se deben renovar.

Así lo reveló la última encuesta de la firma Gallup Panamá, realizada para Grupo Epasa Panamá, en la que un 60% de los entrevistados realizaría algún cambio, mientras que un 34% dice que no sabe o no respondió y solo el 6% está conforme y no haría cambios.

Del 60% de los que harían cambios un 11% reemplazaría al ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, y un 10% al ministro de Salud, Luis Francisco Sucre. Los cambios también llegarían al Ministerio de Seguridad, cuyo cargo ejerce Juan Manuel Pino, a quien el 7% reemplazaría de esa cartera.

El exministro de Cultura, Carlos Aguilar, se convirtió en el octavo ministro que abandonó el Gabinete de Laurentino Cortizo en sus 31 meses de gobierno.

En junio de 2020, Cortizo anunció el cambio de Inés Samudio, quien fue reemplazada en el Ministerio de Vivienda por Rogelio Paredes; Markova Concepción, quien dejó Desarrollo Social por María Inés Castillo; y Rosario Turner fue desplazada de Salud, por Luis Francisco Sucre.

Antes, destituyó a Carlos Romero, del ministerio de Gobierno y aceptó la renuncia de Rolando Mirones, de Seguridad, debido a la fuga de Gilberto Ventura Ceballos.

Sheyla Grajales sucedió en el cargo a Romero, pero renunció a los pocos días de tomar posesión.

En tanto, Alejandro Ferrer renunció a la Cancillería, a inicios de diciembre de 2020.

