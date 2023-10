Reclaman pagos a Revisalud en medio de crisis de la basura [Video]

Revisalud, empresa encargada de la recolección de basura en San Miguelito, está nuevamente en el ojo de la tormenta. Aproximadamente unos 20 trabajadores, entre recolectores y choferes, han decidido hoy impedir el paso e ingreso de camiones en el área operativa (patio), ubicado en Milla 8.

Ezequiel Pérez, a nombre de sus compañeros, dijo que la empresa no le han pagado las quincenas del mes de septiembre e indican que a pesar de que le descuentan la cuota obrero patronal no reciben las fichas para poder recibir los servicios médicos en la CSS.

El trabajador indicó que se ha acercado a los directivos de la empresa, pero no le brindan respuestas a sus reclamaciones. Agregó, que por eso han tomado la decisión de cerrar la puerta del patio hasta que les paguen.

En tanto, Jenny Carrión, dirigente sindical de los trabajadores de Revisalud, destacó que están brindando el apoyo a los compañeros, que fueron contratados por la empresa en el pasado mes de junio, cuando ellos se mantenían en una mesa de negociación ante el Ministerio de Trabajos con representantes de la empresa Revisalud.

Carrión resaltó que estos trabajadores en su mayoría se encuentran en un limbo laboral porque inicialmente laboraban en una empresa de seguridad privada y luego los contrataron en Revisalud, pero ninguna de las empresas responden a las demandas de los manifestantes.

Este nuevo conflicto laboral agudiza más la crisis de basura que enfrenta el distrito de San Miguelito.

Publicidad

#NacionalCri Unos 20 trabajadores de Revisalud protestan en el área operativa de Milla 8 y reclaman pagos en medio de crisis de basura. Han decidio impedir el paso e ingreso de camiones. Ezequiel Pérez, a nombre de sus compañeros, dijo que la empresa no le ha pagado las quincenas… pic.twitter.com/3hhpVi82EA — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) October 3, 2023

Contenido Premium: 0