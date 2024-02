Renuncia y desaparición de Lacunza genera burlas a nivel mundial

Monseñor José Luis Lacunza, de 79 años, es tendencia a nivel mundial, todo luego de anunciar su renuncia renuncia al gobierno pastoral de la Diócesis de David por límite de edad, la cual fue aceptada por el Papa Francisco.

Sin embargo, todo se debe a burlas y mofas que han surgido en redes, primero por el anuncio de esta información y también por la extraña desaparición que ocurrió a inicios de este mes en la provincia de Chiriquí.

Tras darse a conocer el hecho, cibernautas han cuestionado cómo se desapareció Lacunza de la diócesis de David, estuvo perdido por 48 horas y luego aparece como si nada en un paraje solitario en el distrito de Boquete, a unos 50 kilómetros al norte de David. En ese entonces solamente se vio que estaba dentro de su vehículo, algo desorientado pero en buenas condiciones de salud.

"Esta es una rareza del nivel de Mark Sanford del Sendero de los Apalaches", "Nunca pensé que escucharía a un Cardenal usar la vieja frase 'es sólo una broma, hermano'", "Por favor, oren por su pastor, cayó en pecado [o lo que haya sucedido] y, como todos nosotros, busca el perdón de Dios", "Tenemos una Iglesia que elogia a la prensa por encubrir las cosas", "No lo creo. Suena como una razón bien presentada para poner fin a la investigación", "Me parece que hay mucho más en esta historia que se presentó", son algunos de los cientos de comentarios en X, antes llamado Twitter.

En su mayoría y aunque se ha dicho que tras cumplir 80 años la regla indica que deben renunciar, muchos no aceptan esto y afirman que algo raro está pasando y se une a la lista de irregularidades con sacerdotes en otras partes del mundo.

Sobre este hecho, el mismo Lacunza dijo tiempo después siguiente: “Sé que pasaron un mal rato. Fue una trastada estúpida que no hice cuando tenía 15 años y la he hecho ahora que voy a cumplir 80.¡Qué barbaridad! Cuanto más viejo, más pendejo”. Esto lo aseguró en una misa que ofició en la ciudad de David, provincia de Chiriquí.

VATICAN CITY—Pope Francis has accepted the resignation of Cardinal José Luis Lacunza Maestrojuán, O.A.R. of Panama.



The Cardinal made news two weeks ago, after disappearing for two days, only to be found by police “disoriented”.

On Feb 4, he told the faithful at mass, “I want to…