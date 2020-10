Reportan 647 casos positivos nuevos y 9 fallecidos por COVID-19

Panamá contabiliza hoy, 647 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 120,313 mientras que se reportó el fallecimiento de 9 personas lo que eleva a 2,491 las muertes acumuladas por el COVID-19 y se mantiene una letalidad del 2.1 %.

A la fecha se aplicaron 4,560 pruebas, para un porcentaje de positividad de 14.2%.

Los casos activos suman 21,658. En aislamiento domiciliario se reportan 20,879 personas, de los cuales 20,426 se encuentran en casa y 453 en hoteles. Los hospitalizados suman 779 y de ellos 655 se encuentran en sala y 124 en Unidad de Cuidados Intensivos.

En el mundo se registran 25,937,903 personas recuperadas, mientras que se suman un total de 10,288,362 casos positivos por COVID-19 acumulados y 1,074,412 defunciones para un porcentaje de letalidad de 2.9%.

En un comunicado, el Ministerio de Salud (MINSA) reiteró el llamado a la población, los usuarios del transporte público y los propietarios de establecimientos comerciales a cumplir con todas las medidas de bioseguridad y los protocolos dispuestos.

El MINSA reconoce y elogia el esfuerzo de la población que cumple con las medidas de bioseguridad y protocolos de salud, lo que ha permitido seguir con la reapertura gradual de estas actividades. Pide a los que no lo hacen tomar en cuenta que se puede contagiar ellos y hacer lo mismo con otras personas, incluso sus familiares.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre y demás autoridades insisten en que el cumplimiento de las normas permiten avanzar y que no sería oportuno retroceder, tal y como han hecho otros países.

Para este lunes 12 de octubre se reactivarán hoteles, moteles, hostales rurales, sitios de hospedaje y servicios complementarios (con excepción de actividades en playa). Se reactivan actividades turísticas, transporte no esencial (recreativas y turismo), lo que incluye las operaciones del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

También retomaran sus actividades las industrias creativas y culturales, academias de música, arte y danza, así como bibliotecas; juegos de suerte y azar, incluyendo la venta de chances y billetes de la Lotería Nacional de Beneficencia y las Salas de Juego.

Con una capacidad limitada al 25%, se pueden abrir las piscinas. Podrán reabrir teatros, cines, museos, galerías y sitios turísticos de estructura cerrada (al 50% de su capacidad), los cuales podrán operar todos los días con excepción de los horarios de toque de queda y cuarentena total establecidos por el Ministerio de Salud.

Todas estas actividades deben cumplir con los lineamientos para el retorno a la normalidad establecidos mediante sendas resoluciones del MINSA como del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Estarán obligados a proveer tanto a sus trabajadores como a los visitantes, implementos de bioseguridad y estos deberán cumplir con las medidas sanitarias emitidas por el MINSA; no se permitirán actividades bailables, discotecas, fiestas privadas ni espectáculos en las salas de juegos o los hoteles.

Las playas se mantienen cerradas. En las provincias de Panamá y Panamá Oeste, se mantiene el toque de queda de lunes a sábado, el cual rige de 11:00p.m. a 5:00a.m., mientras que los domingos será de cuarentena total.