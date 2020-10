Guarden los bikinis, no hay fecha para apertura de playas

Ya falta menos para la apertura de las playas en el país dijo la viceministra de Salud, Ivette Berrío, aunque aclaró que no hay fecha oficial y por el momento se mantiene en evaluación este tema.

La viceministra indicó en el programa "Cara a Cara" que el Minsa está trabajando con un equipo multidisciplinario evaluando todos los detalles y poder ofrecer la seguridad a la ciudadanía que la actividad de playa es segura.

Berrío afirmó que esta es una de las actividades más esperadas por lo que se necesita mayor rigurosidad en el tema de las medidas necesarias para hacer las cosas bien al momento de permitir a los panameños que puedan regresar a las playas-

LEE TAMBIÉN: Lavador de autobuses muere atropellado luego de salir de trabajar (Video)

Publicidad



Para la viceministra, el cambio adoptado de levantar las restricciones de bloques por actividad económica han contribuido al éxito de que la situación del impacto del COVID-19 en Panamá haya disminuido:

y afirmó que hay un equipo compuesto por funcionarios de distintos estamentos que se encuentran en constante evaluación de este tema.

A la vez hizo un llamado a la población para que se le permita trabajar para poder ofrecer una apertura de estas actividades con toda la seguridad que se requiere.

La reapeartura o no de las playas ha generado polémica, sobre todo en las redes sociales, donde miles de panameños han expresado su opinión.

Uno de los tuiteros más activos es el pediatra-infectólogo Xavier Sáez Llorens quien posteó: "Tampoco entiendo muy bien las restricciones; playas tienen menor riesgo que casinos, cines y puestos de lotería; además, el impacto de mantener domingo de cuarentena tampoco hace mucho sentido...".

LEE TAMBIÉN: Cinco jóvenes se encuentran desaparecidos en Colón



Su comentario generó reacciones como el de @anthonyorozco1 quien le respondió que una "una playa no genera empleo ni directo ni indirectos, un cine, un casino, un teatro sí genera empleoa. Usted jamás quedó suspendido de su labores, miles de panameños/as sí quedamos suspendido sin goze de salario, usted tiene salario asegurado, no juege con el pan de los demas".

Por su parte, @metropoliux indicó que "Lo de la playa es porque sabemos que todo el mundo va a correr para agarrar algo de sol, llevando guaro y no van a tomar precauciones! Eso va a ser FIESTA!" mientras que @de_elam indicó que "Interesante... el sentido común llega cuando ya no se es parte del equipo del gobierno"