RM denuncia sospechosa dilatación para cerrar caso pinchazos

El partido Realizando Metas (RM) lamentó que el Organo Judicial siga dilatando de " manera sospechosa" los procesos políticos montados durante la administración Varela contra el exmandatario de Panamá, Ricardo Martinelli, como el caso pinchazos en el que el opositor ha sido absuelto en dos ocasiones.

"Panamá no se ha recuperado aún de las arbitrariedades y las manipulaciones de la “Procuraduría Paralela” y de las presiones ilegítimas al Órgano Judicial, que vivimos durante la administración de Juan Calos Varela, las cuales quedaron en evidencia absoluta, con la revelación de los Varela Leaks", señala un comunicado que lleva las firmas de Francico Ameglio y Luis Eduardo Camacho, presidente y secetario general de RM, respectivamente.

En un comunicado se reconoce que aunque se han dado pasos para sacar al país del camino al desastre provocado por Juan Carlos Varela, las ambiciones prematuras de algunos nuevos actores políticos, hacen que aún perduren situaciones jurídicas que avergüenzan al sistema de justicia.

Publicidad



Para el partido Realizando Metas debe sanearse el sistema de todos los procesos políticos armados contra Martinelli y sacar de las instituciones de justicia, a todos los funcionarios que facilitaron y ejecutaron, la persecución política y las manipulaciones de los procesos.

El caso pinchazos, es la muestra más palpable de las manipulaciones y presiones que deben terminar. Dos juicios innecesarios, terminaron confirmando lo que ya todo Panamá sabía: ese y otros procesos fueron la creación de la Fiscalía Paralela que operaba en el Consejo de Seguridad y la Procuraduría General de la Nación, bajo el mando del entonces presidente Juan Carlos Varela y la ex procuradora Kenia Isolda Porcell.

El colectivo opositor resalta que tras el segundo juicio absolutorio del caso pinchazos, se igue dilatando el cierre definitivo de esta página negra con un segundo Recurso de Casación que a la luz de lo dispuesto artículo 179 del Código Procesal Penal, debió ser rechazado de plano, porque tras la segunda sentencia absolutoria no cabe recurso alguno.

El citado artículo 179, no da pie a ninguna duda, se debió rechazar inmediatamente por improcedente el recurso. Sin embargo, han pasado ya más de tres meses, sin que la surja un pronunciamiento claro, dirigido a evitar que la justicia, continué siendo utilizada para persecuciones políticas o buscando controlar escenarios electorales, advierte la dirigencia de RM.

Aparte de eso, las propias autoridades judiciales han indicando que la prescripción en este caso se alcanzaba el pasado mes de diciembre de 2021.

Contenido Premium: 0