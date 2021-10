"Rolando López reconoce que todo se hizo desde su computadora" (Videos)

"Rolando "Picuiro" López , de su propia voz, reconoce que eso se hizo en su computadora" dijo Alfredo Vallarino, abogado de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, en el Juicio Oral por supuestas escuchas telefónicas.

Las declaraciones surgen tras el testimonio de un perito, que ha laborado con la Fiscalía en múltiples ocasiones, que dijo que los correos salieron de la computadora de López.según indicó Vallarino, a su salida de la audiencia de hoy.

El jurista agregó que también hay videos de Ismael Pittí, en los que indica que eso se hizo en la computadora de Rolando López y que el perito va a confirmar una vez más que todo se hizo en la computadora de Rolando López.

Mientras era entrevistado, Vallarino, alzo su voz y señaló hacia uno de los fiscales y exclamó: Quiero que le pregunten a ese fiscal, si conoce o no que esto lo hizo Rolando López, que tenga valentía y que lo díga, porque no puede un fiscal ocultar sabiendo... que esto lo hizo Rolando López".

¡Qué sean valientes y que lo digas, que esto fue creado desde el Consejo de Seguridad, par de cobardes! indicó visiblemente molesto el abogado.

Por su parte el expresidente Ricardo Martinelli calificó a los fiscales de vagos, carilimpios y aseguró que no deberían estar nombrados, deberían botarlos., porque lo que me hacen a mí, se lo hacen a ustedes.

"A mí no me están haciendo daño. A mi me lo hicieron, yo me clavé dos años encerrado", dijo molesto el exmandatario.

"Cuántos inocentes habrá en esas cárceles y cuántos en el futuro... por esa cantidad de bribones y carilimpios fiscales que deben ser botados", dijo.

#NacionalCri El expresidente Ricardo Martinelli afirma que esos fiscales son unos bribones y deberían ser botados. Video: @esantos120170



Síguenos a través de Instagram en @criticapa02 pic.twitter.com/lrHr5aRjYX — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) October 28, 2021



Invitan a pelear a periodista

Por otro lado, el abogado de la querellante Balbina Herrera, Niomedes Castillo atacó a periodista de El Panamá América e incluso lo invita a pelear.

#NacionalCri Face to face. El abogado de los querellantes, Nicomedes Castillo, señala al periodista del diario El Panamá América, Luis Avila y le dice: "Tienes algo personal conmigo, lo arreglamos como hombres" ¡Uyyyy!

Video: @esantos120170 pic.twitter.com/kmNlWAQReN — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) October 28, 2021