Sacan del sistema de vale digital a mÃ¡s de 19 mil personas

Más de 19 mil personas, a quienes se les han reactivado los contratos de trabajo, fueron sacadas del sistema de vale digital, así lo dio a conocer, Luis Oliva, administrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG).

Oliva explicó que los contratos activos de estas personas no estaban notificados en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Agregó que en muchos casos tampoco se les está pagando el seguro social, por lo que las empresas incurren es un doble delito.

Por otro lado, Oliva indicó que se investiga una denuncia sobre presunta irregularidad con el vale digital.

"Me ocurrió el sábado 20, ya había verificado previamente el 13 de noviembre y contaba con más de 100 balboas... fui a hacer mi compra y cuando voy a la caja pido que me verifiquen y el dinero no estaba", indicó un denunciante en Telemetro Reporta.

El administrador de la AIG indicó que se han estado recibiendo las denuncias a través de la línea 311 y la línea 140, y también a través del Ministerio Público por lo que se inicia una investigación.