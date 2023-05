Sancionarán a quienes malgasten agua en temporada seca

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) busca frenar el desmedido consumo de agua de la población panameña que, según la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), es dos veces más que en cualquier otro país de América Latina.

En ese sentido, ambas instituciones aplicarán sanciones a quienes hagan mal uso del agua potable durante la época de sequía, con base en lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 436 del 9 de abril de 2010, que estipula las acciones sancionables por la mala utilización del recurso hídrico.



Las sanciones pueden ir desde $50 hasta $5 mil dólares, según la gravedad del caso, y la ASEP se encargará de velar por el cumplimiento de la ley.

La población puede presentar las denuncias a las oficinas del Idaan, Asep mediante un formulario o a través de línea 311. Se recomienda presentar la denuncia acompañada de fotografías o videos como evidencias.



A quienes no cumplan con el pago de las multas impuestas se les retendrá el paz y salvo o podrían ser objeto de secuestros como medidas de presión, advierte la ASEP.



Prohibido

- Barrer o lavar: garajes, aceras, calles, paredes, muros, techos, etc.

- Regar calles no pavimentadas o jardines.

- Regar parques o usarla para explotación agrícola o ganadera.

- Lavar equipo automotor o bañar animales con mangueras que no tenga dispositivos de control (pistola).

- Abrir hidrantes sin autorización del prestador del servicio.

