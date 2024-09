¡Sandra Sandoval rompe en llanto y niega acusaciones sobre vigas!

Con el corazón en la mano, Sandra Sandoval, ícono de la música típica panameña, reaccionó entre lágrimas luego de que aparecieran tres de las vigas "H" del puente de Las Américas en Monagrillo, tras ser reportadas como robadas del depósito del MOP en Farfán. Las acusaciones que la vinculan a ella y a su hermano Samy con el escándalo la han devastado.

"El sentimiento que estoy enfrentando ahora es muy fuerte. Nos están acusando de algo que nunca en la vida hemos hecho. Samy y yo siempre hemos sido personas honradas, jamás nos hemos robado nada, nunca en la vida," expresó Sandra, visiblemente afectada. En medio de sollozos, aseguró que estas acusaciones han sido un golpe duro para ella y su familia.

"Me disculpo con mis seguidores por verme así, llorando. Esto me ha dolido tanto, porque si hay algo que mi mamá y mi papá me enseñaron, y que le estamos inculcando a nuestros hijos, es a no robar nunca," continuó, asegurando que llevará el tema hasta las últimas consecuencias.

Sandra también reiteró que, de ser necesario, está dispuesta a declarar ante las autoridades para aclarar su inocencia.

“No sabía que ese hierro estaba ahí, ni Samy tampoco. Así que que investiguen, y si me llaman a declarar, lo haré con mucho gusto. Jamás pensé grabar un video llorando, pero no me van a tachar de ladrona,” finalizó Sandra con la voz entrecortada, pidiendo comprensión y apoyo a sus seguidores.