Saúl frentea a Ministro de Trabajo por referéndum [Video]

Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción (Suntracs), reprendió con dureza y severidad al ministro de Gobierno, Roger Tejada, por la iniciativa que presentó el Gobierno Nacional ante la Asamblea Nacional de llamar a una consulta popular para que los panameños decidan si aprueban o no el contrato minero.

Méndez aseguró que están en defensa de la soberanía nacional... "no están de acuerdo con el show mediático, no están de acuerdo con fallos y no están de acuerdo con el referéndum..."el referéndum está en la calle".

Publicidad

El dirigente sindical afirmó que exigen la derogación del contrato minero, así mismo como lo aprobó el Órgano Ejecutivo.



Agregó que "los mismos traidores aquí aprobaron la ley. Aquí



Advirtió que el Código Penal establece que los funcionarios públicos que enajenen, venda o entreguen el territorio nacional tienen una pena de 20 a 30 años de prisión, esperamos que así sea en los tribunales. Mientras tanto, exigimos que se derogue la Ley 406 por violar la soberanía nacional.

En tanto, el ministro de Gobierno, Roger Tejada, invitó a conversar y dialogar... "somos personas profesionales y consecuentes".

"Invitar a las calles al pueblo no es responsable" por lo que está pasando en el país.

El funcionario reiteró la invitación a Saúl Méndez porque son un Gobierno de diálogo.

El ministro de Trabajo, Roger Tejada, estuvo presente hoy, martes, en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, donde se inició la discusión del proyecto de ley donde el Gobierno Nacional propone una consulta popular sobre el contrato minero.

Saúl Méndez del @SuntracsPanama , frente al ministro de Gobierno y Justicia, Roger Tejada, indica que no están de acuerdo con el referéndum, "el referéndum está en la calle".

"Estamos porque se derogue la ley de la misma manera que la aprobaron".

Agregó que "los mismos traidores… pic.twitter.com/J2cihJshGq — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) October 31, 2023

El ministro de Gobierno Roger Tejada invita a dialogar a Saúl Méndez, dirigente del @SuntracsPanama.

Le dice que invitar a las calles no es responsable.

¿Mesa de diálogo?

Video: @victorarosemena pic.twitter.com/20Ja6XYSwT — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) October 31, 2023

Contenido Premium: 0