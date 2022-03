Ser instrumento para vencer el miedo, el objetivo de Mariejane Waugh

“Las cadenas del miedo no se pueden romper sin que haya un alma resiliente, para enfrentar al mundo con gallardía”, es uno de los mensajes que brinda Mariejane Waugh, a quienes tienen la oportunidad de escuchar sus charlas motivacionales

Cuando le preguntan cuál es el principal propósito en la vida, ella responde: ser instrumento de ayuda para quienes deseen vencer el temor y los obstáculos. Y es que Mariejane Waugh nunca le ha pedido a Dios que le quite la montaña, sino que le dé fuerzas para subirla y en ese afán, abraza con orgullo el hecho de ser mujer, afrodescendiente y el vivir con una discapacidad.

Con 39 años, cumplidos el pasado 6 de marzo, nació y creció en el sector de Veranillo, su bachillerato lo hizo en el colegio José Dolores Moscote y culminó la licenciatura en Publicidad de la Universidad de Panamá.

Actualmente es la funcionaria con discapacidad, con más alto cargo, siendo directora nacional de Atención al Asegurado dentro de la Caja de Seguro Social (CSS), compromiso con el que busca mejorar la experiencia que reciben los usuarios y sus familiares al buscar en esta entidad algún servicio.

En este afán motiva y trasmite vibras positivas al personal bajo su cargo, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde el dolor, la soledad, la muerte y el miedo, pueden hacer colapsar las emociones, por lo que una voz de aliento, ayuda y orientación es necesaria.

En este 8 de marzo, fecha que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, esta joven dama se trazó una meta y es el de iniciar un libro autobiográfico con el que busca a inspirar a las mujeres a alcanzar sus metas, aunque estas parezcan imposibles.

Con la disciplina de los basquetbolistas que le inculcó su padre de crianza, el legendario, Frank "El Grillo" Holness, al igual que sus familiares aprendió que, aunque la cancha de la vida no la pusiese siempre en la mejor posición, siempre debía lanzar con valentía, para arrebatarle la victoria, al contrario, que no es otro que la adversidad

La primera jugada con la que le quisieron robar la felicidad fue cuando tuvo que luchar contra el buylling que le hicieron de niña, donde hubo chicuelos del barrio, que la llegaron a empujar para verle caer o le lanzaban los balones lejos para burlarse cuando la veían regresar caminando con dificultad.

Nunca dijo nada de esos maltratos a sus padres, para evitar la sobreprotección, que podría llevarla a lo que denominó el “cuarto oscuro”, que describe como la zona donde los padres en una forma de amor mal entendido, cuidan con excesos a las personas con discapacidad, invalidándolos, pensando que así no saldrán lastimados

Las caídas que sufría despertaron alertas en sus padres, y tras varios exámenes médicos descubren que vive con polineuropatía periférica.

“La polineuropatía periférica no permite una buena conducción, por eso los músculos de mi cuerpo no funcionan bien, entonces a veces tengo desconexiones, y me desplomo totalmente y es como si me apagaran la luz, y no lo puedo evitar, yo sé que me voy a caer, pero no puedo hacer nada, simplemente me desplomo”, narró.

Esta condición le generó múltiples fracturas que significaron tiempos de inmovilización que permitían al mal degenerativo ganar terreno, pero el rendirse no era opción.

Aunque hubo partidos difíciles, hubo otros donde saboreó las mieles de la gloria con muchas chispas y aplausos.

Emprendimiento

Entre las lecciones que busca fomentar a través de ese libro está el empoderamiento ya que desde niña ha percibido las ventajas de emprender y autofinanciarse. Destacó que su madre le compraba lindos bolígrafos en los almacenes mayoristas, los cuales adquiría a dos dólares la docena y que ella con poder de convencimiento, se los vendía a sus compañeritos a un dólar cada uno, lo que dejaba como saldo una buena ganancia.

La búsqueda de la excelencia es otra de las motivaciones ya que siempre obtuvo buenas calificaciones, transformándose en una dirigente entre sus condiscípulos- muchos de ellos que en otrora la trataban rudamente- siendo la pequeña que resolvía todos los problemas, la encargada del Cuerpo de Orden y Disciplina (COD) y la ayudante diligente de las maestras.

En el colegio Moscote, descolló por su liderazgo, graduándose con honores, obteniendo una beca.

En este episodio de su vida se encuentra con dos vertientes: el apoyo de su padrastro y la negativa de otros familiares, que veían en ingresar a una casa de estudios superiores como un peligro, puesto que en la universidad no había un bus colegial que la trasladara, como lo tuvo en el colegio.

De la universidad también se gradúa con el capítulo de honor, sigma lambda.

La vida le siguió pasando infracciones, y uno de ellas es enfrentar su mayor temor, el tener que usar silla de ruedas, puesto que el padecimiento con el que nació se manifestó con más ímpetu, tras una intervención quirúrgica.

Por un año se concentró en la meta de recuperar la mayor movilidad sometiéndose a un proceso de terapias en el Instituto de Medicina Física de Rehabilitación y en este “desierto personal” logró acallar voces llenas de negatividad puesto que muchos veían en sus esfuerzos una causa perdida; no obstante, nunca perdió la fe.

Las terapias, representaron un sufrimiento necesario. Mariejane rememoró que la fisioterapeuta que la atendía le decía para no apartarla de su meta: ¡enfócate, solo el dolor, cura el dolor! Y esas palabras la motivaron.

Waugh confirma que se siente realizada por las funciones que ejerce actualmente en la CSS, ya que para ella no es un obstáculo el servir, puesto que es su vocación.

Con la efervescencia que le caracteriza, declaró que su fuerza también proviene de ser mujer afrodescendiente. “Quedarme quieta es el enemigo más grande que yo tengo”, reveló.

Otro de los propósitoa que está logrando, es llevarles un mensaje a aquellas personas con discapacidad que debido a las barreras que les han impuesto, sienten que no pueden triunfar en la vida.

“Que Dios me permita llegar a muchas almas es uno de los mayores privilegios. Ser la voz para los que no tienen voz, de representar a más de 400 mil personas con discapacidad, y que puedan verme y decir, sí puedo, porque ella pudo, me motiva y es para mí un norte”, subrayó.

Las ganas de crecer es una constante, ya que ostenta también dentro de sus logros académicos el ser locutora profesional y tener el profesorado en educación media diversificada. Está próxima a culminar la maestría en Políticas Públicas para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y sus Familias.

A todas las mujeres que se sienten que es muy tarde para ir por sus sueño, les lanza este desafío con sus acciones, ¿yo llena de amor pude?, Ahora, te reto, inténtalo, tú puedes.

