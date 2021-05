Solicitan al Gobierno defender inmunidad diplomática de hermanos Martinelli

El gobierno a través de la Cancillería debe exigir el cumplimiento de las garantías y derechos constitucionales de los hermanos Martinelli Linares como panameños, cuando ya existen precedentes de haberlo hecho con otros casos, denunciaron Luis Eduardo Camacho González y Luis Eduardo Camacho Castro, Abogado y Secretario General de Realizando Metas y solicitaron que pidan su libertad inmediata al haber sido detenidos, ilegalmente, toda vez que poseían Inmunidad Diplomática.

El Abogado Camacho González dijo que: ¨existe un reconocimiento de la inmunidad, como miembros del Parlamento Centroamericano y el gobierno de Guatemala no podía ordenar su detención; por ello, solicitamos que la Cancillería de Panamá se manifieste y cumpla con defenderlos como debe hacerlo con cualquier ciudadano panameño en donde quiera que se encuentre¨.



Camacho Castro, por su parte afirmó que ¨pareciera que los actuales funcionarios del gobierno de Laurentino Cortizo provinieran del ¨varelato¨ y continúen con las mismas prácticas del gobierno de Juan Carlos Varela que se dedicó a perseguir a Ricardo Martinelli, acabando con la institucionalidad del país, en donde en los procesos judiciales pesaban más los nombres que las pruebas¨.



Los hermanos Martinelli entraron a Guatemala cuando sólo podían entrar los nacionales o personas en calidad de diplomáticos y fue reconocida su inmunidad diplomática por la Comisión Extraordinaria de Credenciales del Parlacen. Previo a ello, se dio un dictamen favorable el 27 de junio de 2019 a la credencial emitida a favor de Luis Enrique Martinelli por el Tribunal Electoral de Panamá, sostuvo Camacho Castro.

¨Aunque se vaya el COVID, la crisis económica, iniciada en el gobierno de Varela, proseguirá; en la actualidad existen elementos del gobierno que continúan la practicas del “Varelato”, promoviendo que las instituciones de justicia funcionen en razón de los nombres de las partes, y no en razón de lo hechos, como debe ser en las democracias; ejemplo de ello es la Cancillería que debería velar por la inmunidad y el respeto de las prerrogativas diplomáticas en el caso de los hermanos Martinelli, pero mantiene un silencio cómplice¨, denunció Camacho Castro.



El Secretario General de Realizando Metas (RM) dijo que: ¨esta situación se agrava porque funcionarios del actual gobierno tienen legítimas aspiraciones electorales pero éstas, pierden la legitimidad porque no entienden que aún estamos en el 2021, no en el 2024 y los panameños esperan que trabajen para solucionar los problemas de los panameños y no en campañas políticas¨.



Cortizo debe poner orden en su gobierno y hacer que su equipo trabaje y no estar en política, indicó Camacho Castro, quien además sostuvo: ¨Nito dice que tiene la mecha corta pero se le mojó y también dice que tiene leche condensada pero creo que lo que tiene es leche agria¨, finalizó.



Felix Moulanier Directivo del Partido Realizando Metas, se refirió a la defensa que debe efectuar la cancillería panameña:¨Si un gobierno y una canciller no son capaces de defender los intereses de un panameño no son capaces de defender los intereses de nadie, ni del pueblo; no se trata de un favor sino de una responsabilidad adquirida cuando decidieron gobernar; ante ello, convocamos para el próximo martes 1 de junio a una protesta en los predios de la Cancillería ubicada cerca el parque Bolívar a las 4 de la tarde, para exigirle a la Canciller Ericka Moinés que cumpla con su rol constitucional como funcionaria pública¨.