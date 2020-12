Soy el único huevón al que le cambian reglas judiciales, Martinelli

El examandatario Ricardo Martinelli exclamó que era el "único huevón" en Panamá al que lo acusan sin imputar, ni notificar, le fabrican un caso chimbo, lo absuelven, pero lo quieren volver a juzgar por lo mismo y ahora alteran los calendarios de audiencias para acelerar y tratar de inhabilitarlo.

"Estos subnormales no entienden que pueden matar al individuo, pero no así a las ideas y menos a los seguidores. Cuando abusan y martirizan como estos pillos, cualquier ungido asume el rol de líder o es que no han leído la historia. Por eso vamos tan mal como vamos y vamos pa peor", expresó Martinelli.

El exgobernante también preguntó cómo es que Costa Rica ya recibió anoche más de 9 mil vacunas contra el Covid-19 y acá en Panamá ¿qué pasó, será que no pagamos a tiempo? Falto refrendo o que? Alguien sabe?.

Por su parte, Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Panamá, denunció que a Martinelli se le sigue aplicando una justicia diferente que al resto de los ciudadanos, advirtió

Esta aseveración radica en que a Martinelli se le adelantó la audiencia de juicio oral, por encima de la otros que llevan años esperando la suya.

Indicó que para demostrar esto preparan un amplio calendario de audiencias aportado por abogados para demostrarle al país los dos tipos de justicia que se aplican en el país.