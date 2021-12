Suben las cifras; hay 3 nuevas muertes y 406 casos más de Covid-19

Panamá- Tres nuevas defunciones a causa del Covid-19 se reportan en Panamá, en las últimas 24 horas, con las cuales la cifra de muertes acumuladas por la enfermedad se elevaron a 7,397, mientras que el índice de letalidad se mantiene en el 1.5%.

Según la información suministrada esta tarde por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud (Minsa), al cierre de hoy se contabilizaron 406 nuevos casos, tras la aplicación a nivel nacional de 8,943 pruebas para detectar el SARS-CoV-2, por lo cual la tasa de positividad se ubicó en 4.5%.

El informe de hoy también da cuenta de que 3,694 personas que se contagiaron con el virus lo mantienen activos, y de ese total 3,581 se deben mantener cumpliendo su aislamiento obligatorio (3,471 en sus casas y 110 en hoteles hospitales).

De igual forma, del total de activos, 113 pacientes han tenido que ser hospitalizados y de esos 98 se encuentran recluidos en salas regulares, mientras que los 15 restantes están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de diferentes hospitales a nivel nacional.

Después de un año y ocho meses y medio de pandemia, en Panamá se han confirmado un total de 482,230 contagios acumulados y de esos 471,139 personas han logrado recuperarse tras padecer la enfermedad, siendo los 319 últimos, dados de alta este jueves.

Al cierre de esta tarde ya se habían aplicado 6,156,520 dosis de las vacunas contra la Covid-19, según el informe del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), del Minsa.

Por su parte la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su informe más reciente detalló "Panamá sigue con una situación estable de ocupación hospitalaria por la Covid-19 con 54% en sala y 46% en UCI".

La entidad también detalló que más del 80% de la población meta (12 años en adelante) ya cuenta con su esquema completo de inmunización contra el Covid-19.

En cuanto a la vacunación contra la Covid-19, la OPS también destacó que en Panamá ya el "69% de la población total ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra la Covid-19 y convirtiéndolo en uno de los países que tiene la mayor proporción de la población completamente inmunizada, posicionándolo por encima de la media mundial del 46%", basándose en datos del Our in World Data

Sobre la letalidad, la organización internacional resaltó que esta se mantiene en el 1,5%, "siendo uno de los países de las américas con la más baja, ubicándose por debajo del promedio para la Región que es del 2,4% y en segundo lugar entre los países de Centro América después de Costa Rica".