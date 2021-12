Cae la confianza del consumidor en Panamá

Panamá- El nivel de confianza del consumidor en Panamá en el futuro económico del país disminuyó, pese a una mejoría en la perspectiva de empleo y de ahorrar, según reveló este jueves una encuesta periódica presentada por la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP).

Los resultados de la encuesta del Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP), realizada en noviembre pasado con base en 700 entrevistas telefónicas con un margen de error muestral del 3,7 %, marcó 100 puntos, 4 puntos porcentuales menos respecto a la medición anterior, de septiembre de 2021.

Hay "una mínima disminución en la confianza sobre la situación económica del país y la situación de los hogares a futuro", dijo Domingo Barrios, gerente general de The Marketing Group, responsable del sondeo junto con la CCIAP.

El indicador sobre las perspectivas de la economía para los próximos 12 meses disminuyó hasta 105 puntos en noviembre tras marcar 130 % en septiembre, lo que demuestra "una disminución en el nivel de confianza".

La perspectiva de la situación económica de los hogares pasó de 133 puntos en septiembre a 110 puntos en noviembre, pues los consumidores "no tienen expectativas tan favorables" debido al "impacto de la situación del empleo en el país", explicaron.

Las expectativas sobre la probabilidad de ahorrar dinero se mantuvieron en un nivel de desconfianza al marcar 85 puntos porcentuales, por debajo de 100 que es el punto de equilibrio, si bien aumentaron 27 puntos porcentuales respecto a septiembre.

La percepción sobre el desempleo marcó un índice de 98 puntos porcentuales, 8 más que en la medición anterior: "este indicador se encuentra a dos puntos de llegar a niveles de confianza, producto de la reactivación de contratos" de trabajo, dijo la CCIAP en un comunicado.

En este aspecto "se la desconfianza de los consumidores", ya que el 44 % de los entrevistados piensa que es poco probable que tengan empleo dentro de los próximos seis meses, un 22 % considera que es muy probable tenerlo, el 6 % que es bastante probable tener empleo, el 16 % que no tendrán trabajo y un 12 % no sabe qué ocurrirá.

El desempleo en Panamá registró una tasa del 11,3 % a octubre pasado, mejorando respecto al 18,5 de septiembre de 2020 pero lejos del 7,1 % de agosto de 2019, la última medición prepandemia, informó el miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), que situó en 47,6 % la informalidad.

El producto interno bruto (PIB) se derrumbó un 17,9 % en 2020 debido a la pandemia pero se expandió un 10 % en el primer semestre de este año, impulsada por la minería y por sectores como la logística, muy vinculados a factores externos, a lo que analistas adjudican la lenta recuperación de la economía interna.

Organismos internacionales y calificadoras de riesgo prevén que la economía de Panamá crecerá este año entre un 8 % y 12 %. EFE