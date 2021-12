Panamá- El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, reiteró este jueves que se ha reforzado la vigilancia epidemiológica y genómica en las puertas de entrada y salida del país a fin de evitar la circulación de la nueva variante ómicron del coronavirus.

Sin embargo, aclaró que "no es que el virus (cepa ómicron) no entre, en algún momento va a entrar, estamos utilizando la misma estrategia que con la delta para tratar que no nos golpeara como a otros países".

Insistió que para disminuir el incremento de casos Covid-19 en el país, aumentarán los operativos nocturnos en comercios, restaurantes, bares y discotecas.

"Tenemos que ir aguantando un poco las actividades multitudinarias, como son los bailes con un mayor control, aclaró que no es eliminarlas porque el país tiene que seguir funcionar y en la medida en que se haga lograremos disminuir los casos de Covid-19", resaltó.

Reiteró que sí es importante que aquellos que no se han puesto sus dos primeras dosis acudan a vacunarse, al igual que la dosis de refuerzo.

Las declaraciones de Sucre se dieron durante la visita del presidente de la República, Laurentino Cortizo, al Hospital del Niño para donar un millón de dólares.

Positividad del Covid-19 se mantiene en 4.2%

Panamá registró ayer 338 casos de Covid-19 con positividad del 4.2% y el Ministerio de Salud (Minsa) reportó dos decesos.

Se contabilizan 479,901 contagios acumulados y 7,381 fallecidos a lo largo de la pandemia.

Los casos activos suman 3,089, mientras que en aislamiento domiciliario se reportan 2,890 y 91 en hoteles. Los hospitalizados suman 108 y de ellos 95 se encuentran en salas y 13 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).