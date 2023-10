‘Tete a tete’ entre Zulay y Valderrama

La diputada Zulay Rodríguez y el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama se enfrascaron en un duelo verbal de alto volumen, con manoteos y traqueadera de podio incluidos.

El enfrentamiento se dio cuando se estaba produciendo el primer debate del proyecto 1097 que crea un mecanismo para impulsar un mercado seguro para los productores panameños.

En un instante de ese debate, Zulay cuestionó a Valderrama por supuestamente permitir que el precio de la canasta básica de alimentos aumentara, y que también aumentaran los precios de los insumos agropecuarios.

"¿A cuántas reuniones usted ha estado aquí? Ninguna, solo en esta, porque aquí estamos hablando de la rebaja de los insumos agropecuarios que no le conviene al establecimiento comercial que todos sabemos que usted trabaja para él", exclamó Rodríguez.

"Eso no es mentira, usted trabaja para el señor Melo, y para la compañía Melo".

Un airado ministro Valderrama vociferó que "aquí hemos defendido claramente la producción nacional, mientras que otros han bajado los aranceles y han hecho millones, y son los que ponen la comida cara a este pueblo".

"Y si hay alguna demanda, que me la pongan en los tribunales", insistió, mientras Zulay trataba de contestarle. "Yo estoy hablando diputada y me respeta. Yo la dejé hablar a usted".

En otro instante, la diputada confrontó a Valderrama sobre que no ha podido bajar el costo de la canasta básica.

"No soy yo la que tiene que renegociar el TLC (con Estados Unidos), yo no salí huyendo como Nito (Cortizo) que usted representa, que fue ay, ay, ay me voy, y saltó del barco. Si yo hubiera sido ministro del MIDA, yo me hubiera quedado y le hubiera dicho a la población cómo vendieron al país con esas importaciones alimenticias", dijo Zulay.

Hacía referencia a la renuncia de Laurentino Cortizo como ministro de Desarrollo Agropecuario durante los últimos días del gobierno de Martín Torrijos.

También Zulay comenzó a divulgar las enormes diferencias de los precios de producción de rubros agropecuarios con los precios al consumidor en la ciudad capital, volviéndole a recalcar a Valderrama que ha fallado en reducir esta brecha.

Valderrama se defendió diciendo "como dice el apóstol, ni lo que digan ni lo que dejen de decir va a aumentar una onza de lo que soy. Yo soy Augusto Valderrama y tengo mi conciencia tranquila y actuaré a favor de nuestro pueblo y Panamá, mientras Dios me de vida".

