Tildan de cobardón comunicado de Cancillería por invasión a Ucrania

El experto en Servicios de Inteligencia, mayor Felipe Camargo, y el abogado internacionalista Pedro Sittón, lamentaron el tono blando y poco contundente del comunicado del gobierno panameño sobre la invasión de Rusia a Ucrania.

De hecho, Sittón en una conversación por Zoom con Crítica, expresó que ese comunicado se percibe como si hubiese tenido un "visto bueno" del gobierno de Vladimir Putin.

"Tanto la cancillería panameña como el embajador ruso, han estado en permanente contacto. Yo te podría asegurar que ese comunicado fue primero enviado a la embajada rusa y luego a los medios de comunicación, para no disgustar", añadió Sittón.

A su vez, el militar Camargo sostuvo que "la Cancillería panameña está penetrada por muchos elementos estudiados en la (extinta) Unión Soviética, que su corazoncito está en la URSS, no en Panamá".

"Ese comunicado del gobierno de la República Panamá es laxo, débil. No menciona la palabra invasión, ni menos Rusia. Todos los titulares internacionales hablan de una operación especial militar, o una invasión de Rusia a Ucrania. Eso es para mí una posición débil, laxa, indefinida. Panamá tiene que asumir responsabilidades internacionales", expuso el mayor Camargo a Crítica.

"La falta de reconocimiento de que esto es una acción de guerra, para mí es una posición muy indefinida. Muchos países no se atrevieron a usar la palabra invasión para referirse a la invasión de Panamá, por temor a los Estados Unidos".

Sittón coincidió: "Es lamentable. Es deplorable que un país que vivió una invasión no haya condenado otra invasión".

"Algunos pensarán que es una medida responsable, porque Panamá tiene un tratado de neutralidad, y una vía interoceánica y por tanto debemos mantener la neutralidad de la misma en caso de conflictos", aclara. "Pero desde siempre Panamá ha mantenido un alineamiento con los Estados Unidos, y el Tratado de Neutralidad del Canal establece que los barcos de guerra de Estados Unidos tienen prioridad sobre el resto".

"El tratado de neutralidad no va a sofocar un ataque al canal, solo porque lo diga el tratado de neutralidad. Creo que Panamá debió ser contundente. Condenar, no lamentar".

Panamá hizo un llamado este jueves a que se respete la soberanía de Ucrania y lamentó “profundamente los acontecimientos recientes” en ese país, pues “contravienen los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas.”

La Cancillería panameña hizo “un llamado al respeto de la soberanía, la independencia política e integridad territorial de Ucrania con fundamento en el derecho internacional y exhorta que todos los esfuerzos se dirijan para evitar la pérdida de vidas y apoyar decididamente la mitigación del progresivo deterioro de la situación mediante el inmediato cese del uso de la fuerza y la violencia

La canciller Erika Mouyness, informó que mantuvo conversaciones con el embajador de Panamá en Ucrania, Javier Bonagas, quien afirmó que se han identificado a seis panameños, los cuales se encuentran fuera de peligro

Por su parte, el abogado y exdirector de la Policía Nacional, Ebrahim Asvat dijo en Twitter que el comunicado es "tan cobarde" que ni siquiera se atreve a mencionar a "Rusia"... "ser pusilánime no puede ser tu conducta permanente y no podemos seguir siendo caricatura de pais en la comunidad internacional".

Para Asvat, ese comunicado de la Cancillería es como decir "no estoy ni a favor, ni en contra, sino todo lo contrario".

