¡Todos se pelean la cabeza!

Una pugna abierta con dimes y diretes mantienen los candidatos presidenciales: José Gabriel Carrizo, Martín Torrijos, José Blandón y Rómulo Roux; mientras a la expectativa se mantiene Ricardo Lombana.

Los perredistas Carrizo y Torrijos se pelearon por quién iba primero en el noticiero matutino de TVN el pasado martes. Martín llegó primero y de repente se le apareció Gaby, quien se lo saltó -con el visto bueno del canal- optando el exmandatario por retirarse y regresar para la edición vespertina de noticias.

Luego las diferencias surgieron entre el Panameñismo y una facción de Cambio Democrático (CD), cuando el candidato José Blandón puso en entredicho el liderazgo de Rómulo Roux y le dijo que tiene un partido dividido.

"El Panameñismo está unido, no dividido en dos ni en tres y no se le puede regatear al partido que más presidente ha puesto en Panamá, aspirar a liderar una alianza para las elecciones del 2024", dijo Blandón.

José Blandón cuestionó a Roux por no haber hecho una convención en 4 años y en cambio el Panameñismo ha realizado dos.

Para el candidato panameñista, es evidente que en una votación como la del CD que fue de 52% versus 46%, demuestra que hay una división profunda. Roux debió convocar hace a una convención, pero cada quien tiene su estilo de liderazgo, añadió Blandón.

El opositor reconoce que debe haber una alianza, pero no ha acordado nada con nadie y reiteró que no es lo mismo un partido dividido en dos y otro unido, porque si fuera al revés y yo fuera donde Roux, él me diría que le traigo un colectivo dividido.

La precandidata a diputada Ana Matilde Gómez también sostuvo que Roux ha quedado debilitado y perdió fuerza para negociar una alianza.

Por su parte, Rómulo Roux se empecina en expresar que va a liderar una fuerza opositora y sostiene que su triunfo fue arrollador y que nadie le hable de márgenes, porque eso es irrelevante, porque otros candidatos van de a dedo (caso Martín Torrijos y Ricardo Lombana) y otros sin competencia (caso Blandón).

Roux reveló que ha hablado con Martín Torrijos y que no le importa si corre el candidato favorito en las encuestas Ricardo Martinelli.

