"Toro": Martín busca dividir votos del PRD

El exmandatario Ernesto Pérez Balladares rechazó ser vicepresidente en la nómina de José Gabriel Carrizo y cuestionó que Martín Torrijos se postule fuera el PRD, porque solo contribuye a dividir los votos del colectivo oficialista.

Lo que está diciendo Martín sobre la situación que hay en el PRD es válido, lo que no es válido es que se haya salido de las filas del partido y se postule por una agrupación pequeña y sin perspectiva de ganar, salvo dividir y restar votos perredistas, sostuvo "El Toro" en "Panamá en Directo".

Publicidad

Ya antes, el exgobernante tildó a Martín como un "estudiantes fracasado" y sostuvo que intenta quitarle un 10 o 15% de votos al PRD.

En otro aspecto, Pérez Balladares dijo que no será candidato a vicepresidente, ni nadie se lo ha planteado y no lo aceptaría, porque a sus 76 años, no quiere tener la responsabilidad de ir a trabajar todos los días...todo eso es mera especulación.

Quiero disfrutar de mis nietos...estoy en otra esfera...no deseo participar en la política electoral y solo pretendo ayudar al que me lo pida, pero sin compromiso laboral, expresó el expresidente.

Para Pérez Balladares, la mejor opción del PRD es José Gabriel Carrizo y sostuvo que los candidatos por libre postulación, no tienen mayor opción, porque se requiere de una maquinaria electoral que saque a los votantes, que esté vigilante que se cuenten los votos...las elecciones se ganan el día de la votación, no con encuestas.

Contenido Premium: 0