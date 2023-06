"Toro": a Martín sólo hay que recordarle Cemis y Odebrecht

El exsecretario general del PRD ahora transformado en candidato presidencial democristiano, Martín Torrijos recibió un contragolpe al cuestionamiento que le hace al colectivo y el exmandatario Ernesto Pérez Balladares, dijo que hay que hay que recordarle lo del los escándalos del CEMIS y Odebrecht.

Cuando le preguntaron al "Toro" sobre la falta de decencia y moral en el PRD, el expresidente sonrió y exclamó: "¿Decencia? Vamos a recordarle un par de cositas como Odebrecht por ejemplo, como el CEMIS por ejemplo. ¿Por qué no nos explica eso antes de hablar de decencia?".

El CEMIS fue un escándalo que se produjo en diciembre del 2001, cuando a Torrijos -entonces secretario general del PRD- se le atribuyó coordinar el reparto de dinero a diputados para aprobar el contrato del Centro Multimodal Industrial y de Servicios (CEMIS).

Pero a Torrijos también le ripostó el presidente del PRD, Benicio Robinson dijo que Martín representa la maleantería de un sinvergüenza. "Le digo que sea más varón y que debió correr en el PRD y no como un cobarde ahora en el Partido Popular. Abandonó al partido hace 15 años y ahora dice que viene a rescatar", cuestionó el también diputado.

Por su parte, José Gabriel Carrizo alegó que "Martín Torrijos es mayor de edad... yo me he sometido al escrutinio de mi partido... no sé qué se hizo el expresidente en 14 años cuando abandonó al partido".

