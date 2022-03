Trabajadores de Bimbo van a huelga al no lograr acuerdo con empresa

El Sindicato Industrial Nacional de Trabajadores de la Harina y Afines (SITHA), anuncia que a partir de las 6 de la mañana de este miércoles 9 de marzo, unos 650 colaboradores de la empresa Bimbo iniciarán una huelga en los 7 centros de trabajo a nivel nacional.

La medida se adopta tras no lograrse un acuerdo ntre trabajadores y directivos de la empresa, para la firma de la nueva Convención Colectiva de Trabajo.

Rafael Salazar, Secretario General SITHA, a través de un comunicado indicó que después de varias semanas y extensas jornadas de negociación, no han recibido una propuesta de aumento salarial equitativa, ni al costo de la canasta básica familiar, ni proporcional a las altas ganancias, ni al crecimiento económico que ha tenido la empresa.

Los trabajadores demandan de la empresa una propuesta salarial justa y condiciones de trabajo acordes a los derechos y necesidades, que empuja la maquinaria y produce las ganancias en la empresa e indican que que solo así se logrará el acuerdo para la firma de la nueva Convención Colectiva.

De igual forma expresan que de no alcanzarse este objetivo, los trabajadores y trabajadoras tendrán que detener sus actividades en la producción y distribución del pan, tortillas y otros productos Bimbo.

LEE TAMBIÉN: LAS ULTIMAS NOTICIAS AQUÍ

Publicidad

El grupo de trabajadores reclama reciprocidad de parte de Bimbo, "después de 2 años de esfuerzos físicos y de poner en riesgo todos los días su salud, para garantizar la producción y el funcionamiento de la empresa durante la pandemia".

Las personas que trabajan en la fábrica de pan y otros productos, los mecánicos de la industria, empacadores, conductores, distribuidores de pan y otros compañeros y compañeras, no pararon de laborar durante las 24 horas todos los días de la pandemia.

Y, aseguran que la industria de productos alimenticios tampoco fue incluida en el último aumento del salario mínimo aprobado por el Gobierno Nacional en diciembre de 2021.

Así mismo, el sindicato alerta que esta posición de la empresa afecta no solo a los trabajadores y trabajadoras, al no querer reconocer su derecho a un ajuste salarial, sino que también va en detrimento de la comunidad, por el probable desabastecimiento de productos alimenticios que provocaría.



Ante esta situación, SITHA, mantiene su disposición de diálogo y anuncia que las trabajadoras y los trabajadores están organizados y preparados para iniciar la Huelga legal este 9 de marzo desde las 6 de la mañana en todo el país, hasta que los representantes de la empresa presenten una propuesta salarial justa, que permita suscribir el acuerdo para la firma de la nueva Convención Colectiva de Trabajo en Bimbo Panamá.



Contenido Premium: 0