Trabajadores de ETESA amenazan con irse a huelga

Panamá- El Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de la República de Panamá (SITIESPA), señaló en un comunicado , que se irán a huelga en la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., por la intransigencia de la administración, la cual pone en peligro las negociaciones salariales.

“Solo si hoy, los negociadores de ETESA presentan una propuesta coherente con los puntos detallados en el pliego de peticiones, podremos terminar el conflicto. El sindicato con sus abogados, Ramiro Guerra y Antonio Vargas, están dando todo para llegar a una solución aceptable”, dice el comunicado de los trabajadores.



Desde el 15 de diciembre de 2022, trabajadores de SITIESPA presentaron pliego de peticiones contra ETESA, debido a constantes violaciones al convenio colectivo SITIESPA-ETESA, además de efectuar acciones antisindicales.



Actualmente se pide igualdad de salario para igual trabajo y el aumento de un 40% a los trabajadores de la dirección de Hidrometerología que pasarán al nuevo Instituto de Hidrometerología, esto amparado por el Código de Trabajo.

