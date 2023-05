Trabajadores reclaman empleos dignos con salarios justos

Este lunes 1 de mayo, Panamá y el mundo celebra el Día del Trabajador, en medio de un panorama en el que todavía faltan medidas para asegurar empleos, en sectores que no se recuperan de la crisis económica generada por la pandemia de Covid-19.

Organizaciones sindicales y fuerzas vivas del país alzan su voz para exigir el derecho al trabajo para miles de panameños(as) que están desempleados, y mejores condiciones laborales y de vida para el país.

En Panamá cerca de 200 mil personas están sin empleo, según organizaciones sindicales.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Construccción (Suntracs), una de las organizaciones más fuerte en el país, reclama al Gobierno Nacional políticas públicas que generen empleos dignos con salarios justos, además de otras reclamaciones sociales y económicas que exige el pueblo.

El trabajo informal sigue creciendo, y según estadísticas de organizaciones sindicales más del 60 % de los contratos en Panamá son por tiempo definido y eso refleja la precariedad laboral".

Sin embargo, el viceministro de Trabajo, Fernando Castillero, dijo que la geneneración de empleo han ido mejoran a tal punto que “hasta 2023 han ido registrando un aumento de registro de contratos y han llegado a recuperar 64% de esos contratos que se habían perdido durante la pandemia Cocvid-19”.

“Si bien no han llegado al 100% para estabilizar el empleo, van evolucionando y progresicamente hacia esa meta", manifestó el funcionario.

Actividades de programadas por organizaciones sindicales:

7:00 a.m.: Misa iglesia Don Bosco.

8:00 a.m: Concentración en el parque Porras.

8:30- 9:00 a.m: Marcha hacia la Plaza 5 de Mayo.

