Transportistas descartan huelga, pero rechazan monto de subsidio

Panamá- Transportistas rechazaron este viernes la propuesta del Gobierno, el cual ofreció aumentar $6 millones más al subsidio para el combustible para beneficiar al sector selectivo y colectivo, para evitar el alza del pasaje a los usuarios.

La información fue confirmada la tarde de hoy por el director general encargado de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (Attt), Carlos Ordóñez, a su salida de la reunión en la que participó junto a los gremios transportistas.

Según explicó Ordóñez, igual que los $3 primeros millones que ya el Gobierno le había establecido que se otorgaría para subsidiar el combustible a los transportistas, ahora lo elevó a $9 millones para evitar el alza del precio del pasaje a los usuarios, es decir $6 millones más.

Pero según Eduardo Leblanc, Defensor del Pueblo, los transportistas están solicitando una cifra superior, "un poco más de 10 veces más de la cifra", que el Gobierno está proponiendo, por lo cual solicita a ambas partes llegar a acuerdos, porque hay que reconocer que la situación está difícil, "hay personas que aún no tienen trabajo, la recaudación fiscal ha bajado", por lo cual hay que buscar puntos en común en pro del usuario.

Por otro lado, Ordóñez también detalló que los transportistas están solicitando congelar el precio de los combustibles ($2.40 el diésel y $3.00 la gasolina), además de su propuesta de alzar el precio del pasaje, propuesta última que fue rechaza por el Gobierno. "Ya le hemos dicho que no podemos alzar el pasaje a los usuarios", recalcó.

El director encargado de la Attt, fue enfático al decir que en estos momentos no se puede hablar de una alza en el pasaje, ya que son "humildes panameños los que utilizando el transporte" (selectivo y colectivo), por lo cual analizaron la petición de los transportistas de incrementar el aforo en las unidades, por lo cual hoy el Ministerio de Salud, tras un análisis realizado aprobó que este sea del 100%.

También mencionó que planteron la posibilidad de que representantes del Gobierno se reúnan con las entidades bancarias para analizar el tema de los intereses blandos sobre los financiamientos que actualmente tienen los miembros del sector.

Al no llegar a un acuerdo, se programó para el próximo miércoles, 30 de marzo, una nueva reunión entre representantes del Gobierno y los gremios transportistas para volver a dialogar sobre el tema del combustible.

Por su parte, Néstor Cubillas, presidente del Consejo de Transporte del Interior (Cotradin), indicó que por el momento descartan irse a un paro debido a la situación actual, pero como consideran que el subsidio ofrecido por el Gobierno no es suficiente, por lo cual ya están coordinando reuniones en las diferentes provincias para analizar las acciones a tomar.

Sustentó que rechazaron la propuesta del Gobierno, porque consideran que la misma no llena las expectativas, pues esta solo cubre entre $78 a $80 para una sola salida y con eso no se arregla el problema que tienen en este momento, ya que actualmente hay registrados unos 75 mil certificados de operación.

