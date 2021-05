Tres defunciones en 24 horas y 347 casos positivos

Panamá contabiliza hoy 347 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 374,121 y 3 defunciones lo que el número de fallecidos suman 6,331 acumuladas, para una letalidad del 1.7 %.A la fecha se aplicaron 6,466 pruebas, y se mantiene un porcentaje de positividad de 5.3%

Hay 5,887 casos activos. En aislamiento domiciliario se reportan 5,451 de los cuales 5,130 se encuentran en casa y 321 en hoteles. Hay 436 hospitalizados, 378 pcientes se encuntran en sala y 58 en UCI.

En el mundo se registran 103,190,803 personas recuperadas, mientras que se suman un total de 166,770,399 casos positivos por COVID-19 acumulados y 3,455,423 defunciones para un porcentaje de letalidad de 2.1%.

Se han aplicado 946,249 dosis de vacunas contra la COVID-19 según el reporte emitido por Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud (MINSA).

En tanto en el aeropuerto Internacional de Tocumense han realizado 113,498 pruebas y se han detectado un total de 1,398 viajeros positivos con COVID-19.

El reporte de las últimas horas se detectaron 10 pasajeros positivos por COVID-19.

Paralelamente, desde que inició a regir el Decreto Ejecutivo No.260 y 486, que establecen nuevos requisitos de ingreso al país a viajeros procedentes de Suramérica y otros países, se han detectado por prueba de SARS-CoV-2 un total de 142 pasajeros positivos procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela de un total de 16,199 que ingresaron desde la aplicación del decreto.

Doscientos ochenta y un viajeros que no tienen domicilio declarado o no residen en Panamá han sido trasladados a hoteles NO COVID donde permanecerán tres (3) días hasta hacerle una tercera prueba, tal como lo establece la disposición y descartar así si son portadores del virus. Esto como parte de la vigilancia epidemiológica y genómica que el Gobierno Nacional ha redoblado en cada punto de entrada al país.