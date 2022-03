Tribunal Electoral: expresidente de Panamá goza de fuero (Video)

El pleno del Tribunal Electoral reconoció que el exmandatario de Panamá, Ricardo Martinelli goza de fuero electoral penal y revocó una resolución del 23 de febrero de 2022 dictada por el Juzgado Segundo Electoral.

En el fallo, los magistrados advierten que en estado de Derecho las autoridades están obligadas a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes

Los magistrados que al levantar el fuero a petición del Juzgado Tercero Liquidador de Causa Penales, el juzgado electoral violó el debido el proceso y la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el artículo 138 del Código Electoral.



Se advierte que la resolución del citado juzgado electoral carecía de motivación al no valorar las pruebas y argumentaciones presentadas por la defensa de Martinelli.

En su fallo, el Tribunal Electoral reconoce que Martinelli goza del Principio de Especialidad consignado en el Tratado de Extradición con EEUU, que establecía que el expresidente no podía ser procesado por otra causa a la del caso pinchazo, en el cual ya fue absuelto en dos ocasiones-

El expresidente Ricardo Martinelli celebra junto a su abogada Alma Cortés y @camachocastro una decisión Tribunal Electoral que le permite mantener el fuero penal electoral.@rmartinelli agradeció a @tepanama y dijo que ha imperado la justicia. pic.twitter.com/XP83xa0Lb5 — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) March 23, 2022

.@camachocastro reacciona luego de conocerse la decisión de los magistrados del Tribunal Electoral de mantener el fuero electoral al expresidente @rmartinelli.

Via @as_salazar pic.twitter.com/BDYMj27aPE — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) March 23, 2022

