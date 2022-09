Ultiman detalles para inauguración de Parada de las Flores

Panamá- Desde mañana viernes 9 y hasta el próximo lunes 12 de septiembre, se realizará en la provincia de Chiriquí, la sexta versión de la "Parada de las Flores de Tierras Altas” en Volcán.

Desde hace varios días, miembros de la Fundación Parada de Las Flores de Tierras Altas se encuentran creando los diseños que podrán ser apreciados por visitantes locales y extranjeros durante los cuatro días que dura el evento ferial.

La fundación sin fines de lucro destaca que con este evento se “busca incentivar y atraer turismo en temporada baja, reactivando de esta manera la economía de esta importante zona agrícola, ganadera y turística del país”.

La inauguración de esta esperada parada, después de dos años de pandemia, se realizará mañana viernes a las 5:00 de la tarde, a las 6:00 p.m. se habrán varias presentaciones y a las 8:00 p.m. tendrá lugar un baile con Osvaldo Ayala.

El sábado la apertura de evento será a las 10:00 de la mañana, a la 1:30 p.m. se efectuará el desfile Mi Nagua Ngäbe Buglé, y a las 3:00 de la tarde de forma paralela se adelantará un desfile de caballos y concursos dentro de la feria, además habrá exhibiciones de café y presentaciones en tarima.

Para el domingo 11 de septiembre, por ser día libre, la apertura del campo ferial será desde las 8:00 a.m., mientras que a las 8:30 a.m. tendrá lugar el esperado desfile de carrozas y bandas de música y presentaciones en tarima desde la 10:00 a.m.

El lunes 12 de septiembre, último día del evento ferial, se tiene programado la apertura de evento desde las 10:00 a.m., donde las personas podrán disfrutar de ricas comidas, presentaciones en tarima y adquirir artesanías, cerrando con un baile con Lucho de Sedas a las 7:00 p.m.

