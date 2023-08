Un 81% de los panameños opina que la Corte no tiene credibilidad

La Corte Suprema de Justicia de Panamá no tiene credibilidad, revela la encuesta de Gallup Panamá. El 81% de la población opina que tiene poco o nada de credibilidad, 17% mucho o algo y 2% no sabía o no respondió.

Así como la Corte Suprema de Justicia muestra mala evaluación ante la población, el 74% de los encuestados indica que los magistrados de esa institución tienen poco o nada de credibilidad, 22% que mucho o algo y 4% no sabe o no respondió.

Los tres órganos del Estado de Panamá y sus principales instituciones muestran una mala evaluación por parte de la población, debido a la desconfianza que existe en contra de ellos.

La Asamblea Nacional (Órgano Legislativo), la Corte Suprema de Justicia (Órgano Judicial) y la Presidencia de la República (Órgano Ejecutivo) aparecen en la última encuesta de Gallup Panamá como las instituciones con menor credibilidad en Panamá, según la evaluación que hace la ciudadanía.

Estas tres instituciones muestran carencia de confianza, transparencia y poca credibilidad ante la población debido a la mala gestión que han desarrollado.

Al preguntársele a los encuestados la credibilidad que tienen las instituciones, la Asamblea marcó como la peor evaluada, ya que un 86% considera que poco o nada, 13% mucho o algo y el 1% no sabía o no respondió.

La Presidencia de la República fue la tercera peor evaluada, cuando un 79% cree que tiene poco o nada de credibilidad, 19% mucho o algo y 2% no sabe o no respondió.

En cuarto lugar con poca credibilidad aparece la Procuraduría General de la Nación, aquí un 77% considera que tiene poco o nada, 20% mucho o algo y 3% no sabe o no respondió.

La institución encargada de fiscalizar el manejo de los fondos públicos, la Contraloría General de la República muestra poca credibilidad, así se desprende la encuesta de agosto, donde el 74% considera que tiene poco o nada, 23% algo o mucho y 3% no sabe o no respondió.

Los magistrados del Tribunal Electoral fueron evaluados con un 73% que plantea que tienen poco o nada de credibilidad, 23% algo o mucho y 4% no sabe o no respondió.

También aparecen con una evaluación negativa los candidatos independientes, la sociedad civil, el Tribunal Electoral, los medios de comunicación y la Policía Nacional.

El estudio se aplicó a 1,200 entrevistas, entre el 2 y 10 de agosto de 2023. El cuestionario se hizo cara a cara. Los resultados, con un nivel de confianza igual al 95%, tienen un margen de error de 2.8 puntos a nivel total.

"Las encuestas son estudios de opinión sujetos a no reflejar la certeza de los resultados".

