Usemos medias disparejas para conmemorar día Mundial del Síndrome de Down

Mañana se conmemora el día Mundial del Síndrome de Down y Panamá se unirá a la campaña mundial sobre el uso de medias llamativas de distintos pares para crear conciencia acerca de la dignidad de las personas con discapacidad intelectual.

Este año el slogan de esta campaña, a la que se ha unido la Secretaría Nacional de Discapacidad, es “Cuenta Conmigo para Todo”.

El Senadis invita a la población a usar muchas medias, de colores brillantes, largas, estampadas, incluso 3 medias para 3 cromosomas. Si regularmente no te las pones, úsalas en casa, trabajo, juego, viajes, vacaciones, playa, río, al ejercitarte donde quiera que estés es el mensaje que deseamos dejar plasmado para esta conmemoración.

El 19 de diciembre de 2011, en Asamblea General de Naciones Unidas se designó el 21 de marzo como Día Mundial del Síndrome de Down. Contó con la participación de gobiernos de 79 países y su principal protagonista, las organizaciones de la sociedad civil, quienes son el motor que genera los principales e importantes cambios en las conciencias de los estados.

Esta iniciativa es la forma en que las Naciones Unidas, impulsados por esa sociedad civil, busca crear mayor la conciencia ciudadana sobre el Síndrome de Down y recordar el valor humano y la dignidad inherente de las personas con discapacidad intelectual, a través de sus valiosas contribuciones, en ese asumir el rol de promotores de su bienestar y su posición dentro de la diversidad y en sus comunidades.

El Síndrome de Down se descubre en 1959 y lleva su nombre gracias al Doctor John Langdon Down quien descubre una alteración genética en el par de cromosomas 21, dándose cuenta que existe una copia extra del mismo, dando como resultado la condición denominada Trisomía 21. El trastorno afecta de forma muy variada en un amplio rango a personas en todo el mundo, independientemente de su raza, sexo, edad, religión, estatus social.