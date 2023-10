Usuarios de Zolicol piden a las autoridades salvaguardar bienes

Panamá- La Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, este jueves hizo un llamado "enérgico y claro" a las autoridades para que cumplan con su deber de salvaguardar la honra y bienes de los ciudadanos decentes de este país, "incluyendo a todos los que protestan pacíficamente".

De igual forma, los miembros de este gremio apelan a la buena fe de los manifestantes para que se eviten los cierres de calles, se deje de afectar a terceros y se "restablezca la calma necesaria para que se proceda cuanto antes al diálogo entre todas las partes", sobre el contrato minero.

El gremio considera que este diálogo debe adelantarse con una agenda clara que permita en muy poco tiempo que se comprendan "claramente" las opciones y se pueda dar una solución definitiva a esta situación para que se le devuelva la paz y tranquilidad a la ciudadanía en general, "que tanto se necesita".

A los usuarios de la Zolicol les preocupa, entre otros cosas, las graves afectaciones que estas manifestaciones y disturbios están teniendo sobre la imagen del "Hub Logísitico", al igual que las repercusiones económicas a nivel nacional, ya que luego de varios días de protestas el comercio internacional terrestre hacia y desde Zona Libre de Colón se ha entorpecido.

A este gremio de comerciantes, también les inquieta el hecho de que ya se empieza a sentir, en los diversos puntos del país, la escasez de productos y combustible, al igual que la gran afectación a los estudiantes por no poder asistir a clases, así como a los niños, mujeres y ancianos enfermos que no pueden acudir a sus citas médicas, y la población en general que se siente "secuestrada al no poderse movilizar libremente sin temor".

También les inquieta el hecho de que sus colaboradores no puedan acudir a sus labores diarias, debido a los cierres o bloqueos de vías en puntos estratégicos de Colón y la Autopista Don Alberto Motta, negándoles el derecho de ganarse de forma honrada el sustento diario para sus familias, mientras que a los pequeños empresarios se les priva de tener accesos a puertos y aeropuertos afectando sus diversas actividades.

Este jueves, la Zona Libre de Colón, reforzó la seguridad en sus puertas y ordenó el cierre del 50% de ellas, debido a la serie de protestas, cierres de vías y actos vandálicos que están teniendo lugar en diferentes puntos de la provincia en contra del contrato minero

