¡Vamos a resurgir de las cenizas!

Un nuevo campus para la Universidad de Panamá con una estación del Metro, impulso al turismo, equipamiento para la Policía Nacional, hacernos respetar contra quienes nos quieren meter en listas negras, y medidas para abaratar el costo de las medicinas, fueron algunas de las propuestas que el candidato presidencial Ricardo Martinelli planteó en el podcast de Oli Meza, en Youtube.

"Yo vengo aquí a cambiar este país nuevamente", dijo el exmandatario (2009-2014). "Ya lo hicimos en una ocasión, y vamos a devolverle al panameño el billete en el bolsillo, la educación, la salud, la calidad de vida".

Martinelli adelantó que en su gobierno establecerá un registro único de medicamentos en el país, con un régimen de importaciones más efectivo, despojado de restricciones innecesarias. Esto, afirma, bajará su precio.

Sostuvo que en su administración hubo tres aumentos del salario mínimo. "No hay ningún país que se desarrolle en base a bajos salarios", advirtió.

Todo mundo nos cascotea

El mandatario lamentó que los últimos dos gobiernos hayan permitido que los Panamá Papers y la Unión Europea hayan acabado con nuestro negocios de servicios de sociedades, y esté afectando la banca.

"Aquí todo mundo nos cascotea. No han hecho cambiar toda una cantidad de leyes; leyes que no tienen sentido, para que no saquen de listas".

Explicó que ya en su gobierno, Francia intentó meter a Panamá en una lista negra, pero que les advirtió que si eso pasaba, por el Canal de Panamá ya no permitirían el paso de buques franceses con desechos de sus plantas nucleares. Eso los hizo desistir, afirmó, pero "5 años después, ¡Pap! Se la clavaron al tortugón".

RM se va a pasar al Panameñismo y a CD

Advirtió Martinelli que su partido Realizando Metas está a punto de convertirse en el segundo con mayor membresía del país, detrás solo del gobernante PRD. "La otra semana creo que nos pasamos a los Panameñistas, y en cualquier momento nos pasamos a mi expartido, a mi alma mater, Cambio Democrático". Afirmó también que en RM la gente se ha inscrito por convicción.

"La gente pensaba que yo estaba noqueado, listo para la foto, que estaba muerto. Pero no se esperaban que yo tuviera la fortaleza y la voluntad para resurgir sobre las cenizas".

Nuevo campus para la U

"Vamos a hacer un nuevo campus universitario", sostuvo. "Ese campus (actual) es una pocilga. Está en el centro de la ciudad y se quedó chiquito. Hay que ponerlo en un área amplia, con instalaciones modernas y con un metro. Quizás la mejor área sea cerca de la ciudad hospitalaria, que muchas vidas se perdieron en la pandemia por no tener esa ciudad hospitalaria".

