Vendedores de legumbres temen quedarse sin mercancía por paro

Panamá- Pequeños comerciantes y revendedores de legumbres, verduras y frutas están preocupados por no poder surtir sus puestos tras el paro anunciado por transportistas de carga agrícola de Chiriquí, que paralizarán la actividad y no trasladarán mercancías a Merca Panamá durante dos días (domingo y lunes).

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

Publicidad

José Castillo, vendedor de legumbres en Río Abajo, dijo que el paro decretado por los transportistas, le afectará para poder surtir su puesto de legumbres y verduras. Teme una escasez de alimentos y hasta especulación en los precios por los grandes mayoristas.

Castillo reconoció que los costos de los productos alimenticios se han encarecido con el alza del combustible, pero teme que con esta paralización haya otro aumento en los precios, que tendría que trasladar a los consumidores.



En el caso de él, trata de comprar menos mercancías para poder ofrecer precios al alcance del bolsillo de sus clientes.



Transportistas de carga agrícola no traerán productos alimenticios a la ciudad de Panamá; ya que no es rentable debido al alza del combustible. Exigen que el Gobierno Nacional, tome las medidas pertinentes, porque el subsidio por combustible no alcanza para cubrir los gastos de operación.

Contenido Premium: 0