Un total de 28 personas, víctimas de accidentes de tránsito en en los que se han visto involucrados unidades de metrobuses protestan de forma pacífica en la parte exterior de la Defensoria del Pueblo para exigir a la directiva de la empresa Mi Bus, operadora del transporte público, que le haga frente a las responsabilidades económicas.

De igual forma pidieron al presidente Laurentino "Nito" Cortizo que los ayude, ya que dice que hay que ser humanos", indicó Magaly Luna, una de las afectadas,

El grupo colocó pancartas en las paredes del edificio, en los que se pueden leer mensajes como: "Mi Bus, justicia del cangrejo", "Papa Francisco, Monseñor Ulloa. ¡Auxilio!.

Los afectados están sentados en el piso en espera de una respuesta que no llega, pese a los constantes pedidos de ayuda a diversas insituciones, que no han logrado, que la empresa Mi Bus pague las indemnizaciones que piden las víctimas de los accidentes.

Luna explica que están protestando porque no se le ha hecho justicia y pide al Gobierno que interceda y obligue el pago de sus idemnizaciones.

"Para otras cosas pagan rapidito y sacan dinero y a nosotros nos han dejado de último", dice la mujer, visiblemente molesta por el retraso de los pagos.

Asegura que muchos de los afectados son personas con discapacidad y considera que sus derechos han sido violados. unido a la falta de respuesta y largas que le han dado al tema.

La mujer asegura que debido a los accidentes, muchos tienen que seguir realizándose exámenes y terapias que no pueden pagar.

"Necesitamos que se haga justicia y que sea para ayer. Le pedimos al presidente Nito Cortizo que dice que hay que ser humano. Nosotros somos pueblo. Queremos que nos ayude, que nos dé nuestro dinero. Nosotros no estamos pidiendo lo que no nos merecemos", indicó.



