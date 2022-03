Víctimas denuncian calvario armado por la fiscal Tascón

La señora Jacinta Pérez, es una de las muchas panameñas que hoy día sufren al haber sido involucradas en el caso de los “buses diablos rojos” que lleva la Fiscal Cuarta Anticorrupción, Kira Tascón.

Nunca se imaginó que después de 8 años de haber entregado su bus, el cual le era rentable y le daba para comer, recibiría de la Fiscalía una citación para hacerle frente a esta denuncia que incluye a propietarios de buses (principalmente adultos mayores) y a funcionarios. Menos se imaginaría que la Fiscal Tascón dictara una medida cautelar de país por cárcel, que a juicio de ella y de su abogado, Benjamín Portillo, no existe delito.

En el año 2012, Jacinta Pérez recibió la indemnización del bus 651, pago es parte del juicio que se lleva contra 543 personas por la compensación de los llamados ¨Diablos Rojos¨.

“Mi familia estuvo vinculada con el sector transporte desde hace muchos años y compré el ¨Diablo Rojo¨ por una deuda que mantenía conmigo el propietario anterior. He quedado subiendo y bajando escaleras, como dicen, al igual que mi hermana, a quien también involucraron, pero ella falleció de un infarto”.

Jacinta Pérez, pese a tener 84 años, es una señora que se vale por si misma y camina en su humilde residencia de un lado para otro, sin ninguna dificultad. De una forma muy clara explicó que ella cumplió con todos los requisitos establecidos por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre: firma de muestra de interés, entrega de copia del registro vehicular, un finiquito donde se comprometió a no demandar al Estado (y a librarlo de cualquier compromiso con los conductores) y el traspaso del vehículo.

Me siento muy preocupada con todo este caso, expresó Jacinta, quien además indicó que sufre de párkinson, dolores estomacales e insomnio y cada día se agrava al pensar: “cómo pueden hacer esto con nosotros los panameños humildes y qué pasará si me dicen que voy a la cárcel por algo que no he hecho?, prefiero morirme”.

¨Asistí el primer día a la audiencia en el gimnasio Roberto Durán, por 4 horas, que fueron interminables y la jueza nos informó que sólo fueran nuestros abogados, ya que nos encontrábamos muchos enfermos, en sillas de ruedas, en andaderas y es triste lo que está pasando¨. La señora Jacinta no es jubilada ni pensionada y sólo vive de lo que recibe con el programa ¨120 a los 70¨.

La Fiscal Tascón fue denunciada hace dos semanas por simulación de hecho punible, falsedad en actuaciones judiciales , abuso en el ejercicio de sus funciones, falta de cumplimiento a sus deberes, calumnia en actuaciones judiciales y falso testimonio por el señor César Augusto Herrera Robles, quien afirmó, además, que la fiscal obvió el informe de auditoría de la Contraloría del 2014 que concluyó y determinó que no existió ninguna lesión patrimonial contra el Estado.

Tascón argumentó supuestas faltas en el trámite de los cupos, lo que no constituye delito por que cumplieron con todos los requisitos establecidos por la ATTT y las disposiciones del procedimiento de pago, proceso circunscrito al ámbito legal de las esferas administrativas y ejecutivas.

