Ya puede gritar a los cuatro vientos ‘Voy a ser mamá’

Después de la tempestad vivida en los últimos meses, por fin Milka Rodríguez puede gritar a los cuatro vientos, de Irlanda a Panamá, que está en la dulce espera, será mamá.

Mediante su cuenta de Instagram, la panameña dio a conocer, con una foto junto a su esposo, que está embarazada, y no lo había dado a conocer antes porque desde el día uno su doctora le notificó que el embarazo era de alto riesgo.

Publicidad

“Con muchas ganas de gritarlo al mundo, pero entre mi doctora, mi familia y amigos decidimos esperar, ya que desde el día uno, me dijeron que era alto riesgo... Luego de tener varios sangrados, cambios hormonales superfuertes, se me cayó por completo el cabello, me dio un brote que me dañó la piel, paralicé mi vida por completo para dedicarla a mi embarazo, evite ver y escuchar comentarios de personas que no tienen amor en su corazón”, expresó Milka, detallando lo que ha vivido en su gestación.

Destacó que, “el niño de los ojos de Jehová”, como le llama a su bebé, siempre ha tenido un corazón fuerte.

LEE TAMBIÉN: Madeline Pineda mostró su antes y después

Este proceso le ha enseñado a admirar y quitarse el sombrero ante las mujeres que les toca vivir la etapa de gestación solas; y para aquellas que desean ser madres y por motivos de la vida no pueden, les aconseja orar.

“A mis mujeres hermosas que desean tener bebés y por cosas de la vida no pueden, hoy les digo que no hay nada que las oraciones no puedan romper. Tuve la dicha de tener a mi esposo 24/7 apoyándome y pasando por todo los achaques, sé que los embarazos no son todos iguales, por eso me quito el sombrero con esas mujeres que pasan esta etapa de altas y bajas solas, sin la ayuda del padre del bebé. Son unas supermamás. A todas les deseo lo mejor: un amor bonito, un caballero y un buen padre para sus hijos”.

Contenido Premium: 0