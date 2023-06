La cantalante de Los Triunfadores de Jhonathan Chávez, Madeline Pineda, mostró su antes y después; ella está metiéndole duro a su cuerpo.

Bueno, ayer compartió sus avances con sus seguidores, donde dejó claro que ella no es de las que hacen dietas, a ella le gusta comer.

“No me gusta hacer dieta!!! Todos saben lo que me encanta comer, pero, cuando digo ya es ya. La foto de la izquierda fue de hace casi 2 meses y la de la derecha fue del sábado”, manifestó Pineda en su cuenta de Instagram.

La famosa reiteró que ella se metió “cuchillo” y lo que hace ahora es tratar de mantenerse, eso sí, se ha aguantando de comer algunas cosas.

“Lo que estoy haciendo ahora es tratar de mantenerme. Se los comento porque me han llegado personas a preguntarme ‘y cómo haces para no tener barriga’, para que después no digan”, dijo.

En tanto, les dejó un mensaje a todas las mujeres que desean bajar de peso.

“Créanme que cuando uno se mete el chip todo se puede! No he dejado de comer, me he aguantado si en algunas cositas. Recuerden que todo es un proceso”, señaló.

Recordemos que, la semana pasada Madeline encendió las redes sociales con el video donde dejaba ver sus pompis mientras se realizaba algunos procedimientos estéticos.

