Yanibel: Rómulo Roux continúa incumpliendo decisión del TE

Yanibel Ábrego, secretaria general del partido Cambio Democrático, denunció que el presidente del colectivo, Rómulo Roux, continúa incumpliendo decisión del Tribunal Electoral, que le otorgó un plazo de 30 días calendario, para presentar ante esa institución, el reglamento y calendario para las elecciones internas del CD, donde se deberán elegir los convencionales a los que les corresponderá escoger en enero próximo, los cargos directivos del colectivo; de incumplir el plazo dado, el Tribunal Electoral, se suspenderá el subsidio electoral.



De acuerdo a la diputada, el comunicado hecho público ayer por la directiva del partido, anunciando la designación de la Comisión Nacional de Elecciones, es solo una distracción. Prueba de ello, es que ni siquiera dieron a conocer los nombres de quienes la conforman. Ello, vuelve a evidenciar la total falta de transparencia que caracteriza a Roux, que persiste en su accionar antidemocrático.



Miles de miembros de CD nos encontramos a la espera de la fecha para efectuar las elecciones internas porque queremos demostrarle nuestra fuerza y que él (Roux) ni su junta directiva nos representa, dijo Yanibel Ábrego, quien además sostuvo que es vergonzoso que él solo piense en sus intereses personales y en lugar de unificar el partido continúe dividiéndolo, como lo está haciendo, al tratar de expulsar a los diputados que adversan su actitud sectaria.



Rómulo Roux continúa violando las decisiones del Tribunal Electoral, denuncia la diputada, y por ello le pedimos a los magistrados del Tribunal Electoral que hagan cumplir sus decisiones y se frene la prepotencia y la actitud antidemocrática que ha caracterizado la presidencia de Rómulo Roux.



Miles de miembros de base y dirigentes acudieron recientemente al Tribunal Electoral a exigirle a Roux que cumpla con el calendario electoral, sin embargo, él pretende mantenerse en el puesto de presidente, y ser el candidato a la Presidencia de la República, sin contar ni siquiera con el 5 por ciento de aceptación en las encuestas¨, manifestó Abrego.



¨Queremos que Rómulo Roux convoque a la Convención Nacional para que seamos nosotros quienes determinemos cuales serán nuestras autoridades y que no sea él quien decida y pretenda mantenerse ilegalmente como presidente del CD¨, sostuvo la diputada.

