Zulay: ¿cuál es tu miedo Flor? ¿por qué quieres censurarme?

La diputada Zulay Rodríguez le preguntó a la periodista de La Prensa y Medcom: "¿cuál es tu miedo? que ahora presentas una demanda sin pies ni cabeza", para que la Corte Suprema de Justicia, declare inconstitucional sus expresiones en el pleno de la Asamblea Nacional de Panamá.

"Cuál es el miedo Flor... cuál es tu miedo, porque te dije que salieras del closet... de verdad que yo pensaba que tenías piel de cocodrilo. Yo no te he dicho nada malo, jamás te he insultado", expresó la perredista.

"¡Estoy cantándole sus verdades a Flor Mizrachi, a quien le gusta tirar y no aguanta su para atrás. Hagan lo que quieran no me van a callar!", destacó en su twitter la política.

Luego hablando en el pleno del Legislativo, Zulay pidió al resto de los diputados estar alertas, porque los "quieren callar".

"Ellos hablan de libertad de expresión y de no a la censura, pero hoy quieren censurar nuestras opiniones... mañana nos van a censurar por los votos que se emitan ante un proyecto".

"¡Flor Mizrachi, te lo digo con nombre y apellido: eres una títere de los poderes económicos. Respondes a Eisenmann. Jamás te hemos escuchado decirle que pague los impuestos; jamás te hemos escuchado Flor MIzrachi hablar de los monopolios de medicamentos que tiene Horacio Icaza de Movin; jamás criticaste los Crisoles de Raza. Hablabas de liberalizar las profesiones para la competencia desleal que hoy tienen los panameños; jamás hablaste del negocio de la gasolina de Federico Humbert con el Estado; de los negociados de Quijano en el Canal!", exclamó la diputada del circuito 8-6..

La integrante de la Asamblea destacó que el artículo 154 de la Carta Magna establece claramente que los diputados no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan.

"¡Hoy van por Zulay Rodriguez y despues por cada uno de los diputados!", le expresó la política de San Miguelito a sus colegas

La perredistas anticipó que recusará al Procurador Rigoberto González para que no emita opinión en esa demanda, porque es un hecho público y notorio que responde a Movin y a los intereses económicos.

"¡Quieren callarme, censurarnos, van por nosotros y después por los otros medios de comunicación que no comparten su opinión!, Como decían ellos: si me callan, te callan, ahora quiere callar a la Asamblea y a Zulay por decirles la verdad", sentenció la diputada.

Rodríguez reconoció que la comunidad LGTB tiene sus derechos, pero las otras comunidades tienen el derecho de defender sus creencias religiosas. "Recuerda que fuiste tan atrevida que te burlaste de monseñor y dijiste que sacó un pollerón, ¿quién te dijo algo?: nadie; te burlas de la iglesia; tildas de brutas a las panameñas y quién te ha censurado a tí".

Mizrachi otorgó poder al abogado Jorge Molina para interponer demanda de inconstitucionalidad contra la "intervención" de la diputada Rodríguez durante un periodo de incidencias, pero en el libelo le asigna tres fechas diferentes a lo sucedido: 6 de enero de 2020, 19 de enero de 2020 y el 19 de octubre de 2020.

La demanda tiene como ponente a María Eugenia López. El artículo 2563 establece que de ser admitida se requerirá concepto del Procurador de la Nación o de la Administración. De ser admitida, el demandante, demandado y personas interesadas pueden presentar argumentos.