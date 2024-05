Fracturada, pero salió a hacer patria

Contenido Premium: 0

La influencer Anita Correa días atrás sufrió una fractura en la cadera, se recupera poco a poco, pero esto no fue impedimento para salir de casa e ir a ejercer su voto. Anita compartió un video en sus redes sociales de cuando llegó al centro de votación, cargada en brazos por su amigo, expresó que salió a hacer patria porque quiere un mejor Panamá. "Salí a hacer patria, aún estando fracturada porque quiero un mejor Panamá para mí y para los que me siguen... Voté acostada y me llevaron cargada con todas las medidas de seguridad (me dolió bastante, pero se logró), vamos mejorando poco a poco... Gracias por siempre estar pendiente", expresó Correa.